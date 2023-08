José Luis Perales desmiente noticias sobre su muerte: estoy más vivo que nunca

El cantautor José Luis Perales desmitió las noticias que comenzaron a circular en redes sociales sobre su muerte.

A través de un video compartido en sus redes sociales, Perales compartió que estaba a punto de marcharse de Londres tras pasar unos días con su familia cuando se enteró de los rumores sobre su muerte.

"Nos encontramos con que alguien ha dicho que me he muerto, y la verdad es que estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca y que mañana ya estaremos por España", dijo el cantante en el video.

🚨 #ÚltimaHora 🚨 I @PeralesOficial salió esta tarde a desmentir la noticia que circuló en diversos medios sobre su fallecimiento.https://t.co/0QWIDryDZD pic.twitter.com/agRddYyPcJ — El Sol de México (@elsolde_mexico) August 7, 2023

Fue a través de redes sociales donde comenzaron a circular las publicaciones sobre la muerte el autor de los éxitos "¿Y cómo es él?" ó "Un velero llamado libertad".

La noticia sobre la presunta muerte del español fue retomada en algunos medios de comunicación, por lo que rápidamente se volvió tendencia, sin nadie que confirmara o desmintiera, hasta el video del propio Perales, si era cierta o no la información.

José Luis Perales, uno de los cantautores más prolíficos de España, cumplió el pasado mes de enero 78 años de edad. El artista pasó medio siglo en los escenarios, hasta que en 2020 anunció que se retiraba de los escenarios.

“Ya es hora de volver a casa; me convenzo y estoy encantado de volver. Es verdad que me ha dado mucho esta profesión. El escenario me ha dado muchísimas cosas, el reconocimiento y cariño de la gente”, dijo entonces.

A partir de ese momento, Perales dedicó su tiempo a su familia, además de otras actividades que en su momento dejó en segundo plano por su carrera.