José María Yazpik regresará a la serie Narcos

El actor José María Yazpik se dice feliz con los resultados obtenidos durante el 2017 y tras participar por primera vez en una serie sobre los carteles de la droga aseguró que repetirá la experiencia, por lo que volverá a encarnar a Amado Carrillo Fuentes, dentro del melodrama Narcos que produce Netflix en Colombia.

Entrevistado en la alfombra roja del estreno de la obra Conversaciones con mamá, Yazpik aseguró que trabajar al lado de actores como Damián Alcázar le dejó una gran satisfacción, “la cuarta temporada será en México, sobre los carteles nacionales”, señaló el actor, quien volvió a confirmar que Diego Luna será parte de la nueva etapa de Narcos.

“Hacer uno de estos personajes de verdad que te domina, te controla, sentir todo ese poder es increíble, pero honestamente, no lo cambio por la paz en mi alma”, expresó el actor que confesó, se sintió embrujado en su papel de narco.

“No puedo adelantarte quién será él, pero es uno de los más fuertes del cartel de Guadalajara en los setenta”, comentó el actor, quien también dijo tener proyectos para cine en México, aunque todavía no quiso adelantar cuál será “para que no se me chamusque”, comentó.