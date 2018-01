Judas Priest regresa para darle vida al metal con 'Firepower'

Madrid.- La banda británica Judas Priest vuelve con "el mejor y más puro metal" en su decimoctavo álbum de estudio "Firepower", que saldrá a la venta el 9 de marzo y del que el grupo ha anticipado, en un videoclip, la canción "Lightning Strike".

Firepower Pre-Order Available Now! https://t.co/PwNHGIiA96 https://t.co/Q36FeG9WI3 #judaspriest #firepower — Judas Priest (@judaspriest) 8 de enero de 2018

El álbum, cuyo primer videoclip alcanza en solo tres días ya casi medio millón de visualizaciones en YouTube, está compuesto por catorce canciones, informa en una nota Sony Music a través de su agencia de comunicación.

El disco cuenta con la colaboración especial de los productores Tom Allom, quien participó con la banda entre 1979 y 1988 con clásicos como "Unleashed in the East", "British Steel", "Screaming for Vengeance" y "Defenders of the Faith", y Andy Sneap, ganador de premios Grammy.

"Creo que alcanzar este equilibrio entre el metal de la vieja escuela de Allom y el mundo de Andy se trata, simplemente, de una fusión extraordinaria", explica Rob Halford, vocalista de Judas Priest, en el comunicado.

La banda de heavy metal -Rob Halford, los guitarristas Glenn Tipton y Richie Faulkner, el bajista Ian Hill, y el batería Scott Travis- ha anunciado, además, una gira mundial que comenzará el 13 de marzo en Estados Unidos.

/amg