Presentan Pretty Woman: The Musical en Broadway y ¡Julia Roberts asiste!

Nueva York.- La actriz estadounidense Julia Roberts acudió a ver la versión de Broadway de Pretty Woman, el largometraje icónico que la lanzó al estrellato y cuyo musical se estrenará oficialmente el próximo 16 de agosto en Nueva York, informaron hoy medios locales.

La actriz, de 50 años, asistió anoche a una representación especial de la obra, en la que se rendía tributo al director del film, Gary Marshall, fallecido en julio de 2016.

The one and only #JuliaRoberts joined us for a spectacular evening at #PrettyWomanTheMusical last night. pic.twitter.com/hJwlY0Hlg8 — Pretty Woman: The Musical (@PrettyWoman) 4 de agosto de 2018

Roberts, que vistió un look informal compuesto por pantalones de cuero negros y una camiseta de naranja intenso, disfrutó del espectáculo desde el patio de butacas y acompañó en la alfombra roja a Barbara Marshall, esposa del difunto director, así como a su hijo, Scott, y su hija, Kathleen.

Al musical, que podrá verse en el Nederlander Theater, también asistió Lloyd T Williams, que representó el papel del botones del lujoso hotel en el que se hospedaban los protagonistas del filme.

Last night, we gathered to honor #GarryMarshall. Today, we’re sending love to all those who helped make our tribute one for the ages. #PrettyWomanTheMusical @Mastercard @AmericanAir pic.twitter.com/hD6xhF2AqC — Pretty Woman: The Musical (@PrettyWoman) 3 de agosto de 2018

El hijo del director, Scott Marshall, contó a la prensa que su padre se esforzó durante años para que Pretty Woman, que se estrenó en 1990, saltara a las salas de teatro de Broadway, donde su obra "The Roast" duró solo 3 días tras ser reemplazado por el mítico "Cats".

"Llegar a Broadway fue el sueño de mi padre desde que era niño", aseguró Scott Marshall a los medios.

Tonight, we honored the incredible #GarryMarshall the way he lived his life—with a great deal of heart. #PrettyWomanTheMusical pic.twitter.com/7S59trfqE8 — Pretty Woman: The Musical (@PrettyWoman) 3 de agosto de 2018

Pretty Woman: The Musical será protagonizado por la actriz británica Samantha Barks en el papel de la prostituta Vivian, y el estadounidense Andy Karl, nominado tres veces a los premios Tony, en el papel del magnate Edward.