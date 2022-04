Durante años se negó a interpretar Imagine: la tragedia que hizo cambiar de parecer a Julian Lennon

Dentro de la historia musical existen pocas canciones tan conocidas como Imagine, de John Lennon, lo que resalta aun más por el mensaje de paz y hermandad que el legendario compositor transmitió con ella, por lo que resulta sumamente simbólico que su hijo, Julian Lennon, interpretara por primera vez el tema para apoyar una recaudación de fondos para los refugiados por la guerra en Ucrania.

A pesar de que Julian se había negado durante años a interpretar la composición de su padre que se convirtió en un himno antibelicista durante la década de los 70, Julian Lennon interpretó por primera vez Imagine para apoyar el movimiento #StandUpForUkraine, organizado por la organización Global Citizen, que buscaba recaudar fondos para los refugiados en Europa por al invasión rusa en Ucrania.

"Sólo consideraría cantar Imagine si fuera el fin del mundo" escribió Julian, cuyo nombre real es John, al igual que su padre, en la descripción del video de su interpretación en la plataforma de YouTube. Sin embargo, el conflicto armado al este de Europa parece haberlo hecho cambiar de opinión –o acaso lo considera parte del fin del mundo.

"La guerra en Ucrania es una tragedia inimaginable...como humano y como artista me siento obligado a responder de la manera más significante que pueda", agregó.

A lo largo de los años se había especulado sobre el porqué Julian Lennon se negaba a interpretar uno de los grandes himnos que dejó su padre, siendo la relación de Yoko Ono –quien fue la pareja del Beatle después de la madre de Julian– con la canción una de las hipótesis más populares.

El cantante agregó en la descripción de su video que la letra de la canción que escribió su padre refleja el deseo colectivo de paz alrededor del mundo, mientras que nos transporta a un mundo donde el amor y la unión se convierten en una realidad, aun si es sólo un momento.

"Esta canción representa la luz al final del túnel que todos estamos esperando", agregó Julian antes de pedir a los líderes mundiales

Desde su publicación el pasado 8 de abril, el video de esta nueva interpretación de la mítica melodía ha conseguido más de un millón de visualizaciones en la plataforma.

De acuerdo con Global Citizen, hasta el momento la iniciativa #StandUpForUkraine ha conseguido recaudar 10 mil millones de dólares para apoyar a las más de cuatro millones de personas –de acuerdo con cifras de la ONU– que tuvieron que abandonar sus hogares para escapar de los enfrentamientos entre los ejércitos de Ucrania y de Rusia.