Julieta Venegas reencuentra la música por el teatro

Han pasado cuatro años desde la edición del disco Algo sucede de Julieta Venegas, desde entonces el camino musical para la cantante se volvió incierto y sus ganas de reconectar con el arte la llevaron a la actuación, una de las disciplinas que nunca antes había intentado y que curiosamente la devolvió a la música.

“Con el último disco quedé un poco quemada, no tenía ganas de ponerme a grabar para salir de gira, quería hacer algo diferente, y esto me impresionó porque según yo había tomado el teatro para hacer algo distinto y termine haciendo música”, cuenta desde Buenos Aires a El Sol de México por llamada telefónica.

La Enamorada, es el nuevo disco de la cantautora mexicana y al mismo tiempo es una obra de teatro escrita por Santiago Loza, que ella misma protagoniza desde el mes de agosto. “Leí el texto y me gustó mucho, contacté a Santiago no sé muy bien para qué, y me dijo que estaban buscando a alguien que lo actuara y dije bueno yo no soy actriz, pero empezamos a trabajar con el director, y como que todo se fue dando”, recuerda.

La puesta en escena es un monologo en el que una mujer toma la palabra para comenzar una serie de confesiones y reflexiones entrelazando así la música y la poética. “Es una obra que habla de dos personas que ya no están, de la familia, de la mamá y el hermano del personaje que estoy representando. Lo que más me atrajo de esta historia es que habla muchísimo de la muerte de una manera positiva”, asegura la cantante.

La cantante asegura que prescindió de las clases de actuación a pesar de no tener una formación histriónica, “Yo siento que encontré a la mejor persona para ponerme actuar, siempre decía que Guillermo Cacace, el director, es el Señor Miyagi, porque empezamos a hablar mucho sobre la vida, sobre el texto de todo, de filosofía y espiritualidad y él me ayudo mucho me dijo ‘no es cuestión de construir el personaje, trata de dejarlo hablar, déjala ser’, y eso hice pero no siento que estoy ahora lanzándome de actriz, no me pienso como actriz solo estoy contando una historia, así me siento”, asegura.

El proceso de composición fue completamente diferente a lo que hubiera planeado antes, pues en un inicio nunca se imaginó que la música que iba componiendo de la mano de Loza pronto terminaría siendo un disco de nueve canciones.

Gossip Samo se vuelve salsero junto a Los Socios del Ritmo

“Fue muy relajado, siempre que me ponía a escribir estaba muy enfocada en terminar un disco y en este caso todo fue totalmente diferente porque originalmente no pensaba grabar las canciones, sino simplemente presentarlas en la obra, no tenía intenciones de meterme al estudio y eso se fue dando en el proceso, una vez platicando con el director, dijo que sería mejor si lo tuviéramos grabado, y le dije ¡ah, claro yo puedo meterme al estudio a grabarlo! y fue así que llegue por otro lado al estudio”.

Sin embargo el material discográfico no se entiende únicamente en el contexto de la obra, Venegas tuvo que pasar más tiempo en el estudio para encontrar los sonidos que mantuvieran las canciones como parte del disco.

“El show acabó siendo un monólogo con canciones entonces en la obra, presento una versión más sencilla de las canciones. En el estudio seguimos trabajándolas hasta que llegamos al punto de que ya estaba lista como disco, me parecía importante terminarlo como disco”, asegura.

Aunque tiene todas las intensiones de traer la obra a México, aun no está segura de que se logre, lo que si tiene muy claro la tijuanense, es que llegará el 14 de febrero al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris para presentar su concierto Íntimo.

“Es un show en el que estoy tocando varios instrumentos, como que necesitaba volver a la esencia de todo y creo que tanto La enamorada como este show en solitario me está ayudando a eso, con una conexión más directa con la gente, y el contacto con la gente está siendo muy importante, lo estoy disfrutando mucho estoy en una etapa muy bonita”, finaliza.