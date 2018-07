Junto a sus hijos, Cepillín ofrece show en el Metropolitan

“El día que Dios me lleve a rendir cuentas… La herencia de Cepillín continúa en mis hijos y en mi tercera generación de descendientes, mis nietos”, declaró tras apadrinar en su debut en escenario de la Ciudad de México a su nieto Aarón -González-, un polifacético niño que bailó con sonido y a la Michael Jackson, interpretó En un bosque de la China y el tema de Coco, sin dejar de tocar su guitarra.

Majestuoso como hizo honor a su homólogo el Teatro Metropolitan, fue como se mostró el regiomontano Ricardo González Cepillín celebrando sus 47 años de trayectoria musical y televisiva como El Payasito de la TV y ahora redes sociales, con su show en vivo junto con Cepi y Franky, con quienes arribó con sus renovados éxitos y siete temas inéditos de su más reciente álbum Gracias, que le valió la nominación al Grammy Latin 2017.

Cepillín con su clásico maquillaje en el rostro, su saco rojo brillante y pantalón oscuro, tenis y su gorra a lado de Cepi, abrieron su espectáculo interpretativo y de baile, acompañado de un ballet de 10 chicos y chicas, quienes aparecieron en shorts y topless como un grupo musical que en vivo ejecutó los arreglos musicales, cantaron La gallina cocoua, Tu cumpleaños para dar paso a Amor chiquito.

Apoyado en tres pantallas, juego de luces y videoclips, sin dejar de intervenir el ballet continuó con Caminando por la ciudad y para dar paso jugueteando con la música de Shooby Doo run run run o con La cosita en sonido reggaetón de los que dijo “que no lo oiga Aleks Syntek sino se enoja”.

Realmente fue una tardeada musical con el show de Cepillìn con Cepì y Franky, quien por cierto anunció que se iba a dar una boda entre El piojo y la pulga, cuya melodía la interpretó El Payasito de la tele para seguir con La ya muy conocida Tomás.

Ricardo González Cepillín entre otras interpretó La brujita, El panteón, La feria de Cepillìn y sin faltar Gracias.

Cepillín no quiso pasar por alto el ser agradecido y habló que gracias a OCESA pudo volver dignamente a pisar un escenario capitalino como el Teatro Metropólitan, un foro majestuoso como se le apreció también a Ricardo González, quien demostró su agilidad a sus 72 años bailando aceleradamente aun cuando ha tenido tres infartos de estos en dos lo resucitaron y expresó estas palabras:

“Como todos la he pasado con altas y bajas, toda mi vida. Un día mi padre me dijo que cuando tuviera un rato bonito hay que alargarlo lo más que se pueda y Dios me ha permitido vivir luego de tres infartos en mis 47 años de vida artística. Por eso le doy las gracias a OCESA a los medios de comunicación y principalmente a ustedes, público; que me han mantenido todos estos años de mi trayectoria”, precisó.

Por cierto, hubo algunos cuadros del dominio del ula ula con una bella chica y otros ejercicios llenos de destreza por artistas hombres que se aprecian en el arte circense.

Rebasaban las siete de la noche del sábado pasado que Cepillín, Cepi y Franky, se tomaron la foto del recuerdo con sus seguidores, además de las fotografías se vendieron las tazas, gorras y playeras con la imagen del Payasito de la tele.