La lucha de Justin Bieber contra enfermedad lo obliga a cancelar su gira mundial

Todo indica que Justin Bieber cancelará definitivamente su gira mundial "Justice World Tour", aunque todavía no hay una confirmación oficial por parte del canadiense ni de su manager, las fechas de los conciertos que se iban a celebrar en los próximos meses fueron borradas este miércoles de su página web oficial .

El "Justice World Tour" estaba planeado para llevarse a cabo en 2020, pero la pandemia de Covid-19 la interrumpió.

Después, a mediados de 2022 fue pospuesta nuevamente ya que Justin estaba luchando contra el síndrome de Ramsay Hunt.

Algunos de los recintos en los que se iban a celebrar conciertos ya han confirmado la cancelación. Por ejemplo el británico Sheffield Arena, que este miércoles publica un mensaje anunciando que "el show ha sido cancelado" y que se devolverá el dinero de las entradas compradas.

En España, la promotora de los conciertos confirmó que no habrá shows de Bieber y también ha empezado a ponerse en contacto con los compradores por correo electrónico para concretar la devolución del dinero a los fans.

El síndrome Ramsay Hunt que padece Bieber ha impactado en su carrera

En junio pasado Justin Bieber compartió un video en sus redes sociales donde daba a conocer que su salud no estaba en optimas condiciones y por lo tanto pospondría la gira "Justice World Tour".

"Como pueden ver, este ojo no parpadea. No puedo sonreír en este lado de la cara. Esta fosa nasal no se mueve. Tengo una parálisis total en este lado de mi cara", decía Bieber en su video.

El síndrome de Ramsay Hunt es una infección causada por un virus, que infecta un nervio cercano al oído y provoca irritación y parálisis de parte del rostro. Su tratamiento debe realizarse de manera urgente para evitar mayores complicaciones.

"A principios de este año, hice pública mi batalla con el Síndrome de Ramsay Hunt, por el que mi cara se encontraba parcialmente paralizada", indicó en redes sociales el cantante canadiense un día después de actuar en el festival brasileño Rock in Rio, quien dijo que debe hacer una pausa porque su salud es "prioritaria en estos momentos".

Justin aseguró que ya estaba tomando un tratamiento y como parte de este, realizaba ejercicios para recuperar la movilidad del rostro y poder regresar su cuerpo a la normalidad.

Los fans de Bieber se siente decepcionados y predicen el fin de su carrera

En redes sociales, lo fans de Bieber se sienten decepcionados por la forma en que se han enterado de la cancelación de los conciertos de la estrella, ya que únicamente han recibido correos electrónicos.

"Literalmente NO hay explicación. Ningún mensaje del mismo Justin. solo un frío e-mail de 'tu concierto de Justin Bieber ha sido cancelado", escribió una fan en Twitter.

Los beliebers también han llegado a la conclusión de que el fin de la carrera de Justin está cerca, esto después de que el esposo de Hailey Bieber vendiera los derechos de sus canciones a inicios de 2023.

La empresa Hipgnosis Songs Fund pagó 200 millones de dólares por los derechos de su catálogo. El repertorio incluye más de 290 temas publicados antes del 31 de diciembre de 2021, entre ellos sus mayores éxitos "Baby", "Sorry" y "Love Yourself".

