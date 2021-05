Justin Bieber regresa a los Premio Juno tras una década de ausencia

El cantante canadiense Justin Bieber actuará en la entrega de los Premios Juno por primera vez en más de una década, según anunció este miércoles la organización de la gala que es el equivalente en Canadá a los Premios Grammy de la industria discográfica estadounidense.

La primera vez que Bieber actuó en los Juno fue en 2010 cuando interpretó una nueva versión de su clásico "Baby" junto con el cantante de Toronto Drake.

Bieber está nominado para 5 de los premios de este año por su álbum "Changes": Sencillo del Año, Artista del Año, Álbum del Año, Álbum Pop del Año y el Premio del Público.

Los Premios Juno serán anunciados este año el próximo 6 de junio.

"Changes", lanzado en 2020, es el primer álbum completo de Bieber desde "Purpose" en 2016 y marca el giro del artista hacia el "rhythm and blues", R&B.

"Changes" fue nominado para el premio de Mejor Álbum de Pop Vocal, pero Bieber se quejó por no ser incluido en la categoría de R&B.

En una carta enviada a los organizadores de los Grammy, Bieber dijo sentirse "halagado" porque su "arte" fuera reconocido, pero también subrayó que es "muy meticuloso" e "intencional" con su música y se propuso hacer un álbum de R&B, que es lo que en su opinión es "Changes".

"No está siendo reconocido como un álbum de R&B, lo que me resulta muy extraño. Crecí admirando la música R&B y deseaba hacer un proyecto que englobara ese sonido", añadió Bieber.

Bieber ha tenido una relación complicada con los Premios Juno. A pesar de ser uno de los artistas canadienses más internacionales de la última década, el cantante -nacido en la localidad de London en 1994- sólo ha ganado 7 Junos durante su carrera tras ser nominado en 47 ocasiones.

En 2011 consiguió su primer Juno, Álbum Pop del Año, por "My World 2.0". En 2011, 2012, 2013, 2014 y 2016 se hizo con el Premio del Público. En 2016 repitió el Álbum Pop del Año por "Purpose".

Pero, ese año el cantante no asistió a la ceremonia de entrega de premios. El galardón fue recogido por el equipo nacional femenino canadiense de curling entre el abucheo del público.

Biden también fue abucheado en 2014 cuando no hizo acto de presencia para recoger el premio que le fue otorgado ese año.