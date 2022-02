¿Busca un regreso? Kanye West sorprende a Kim Kardashian con espectacular regalo

Kanye West vive un momento extraño dentro de sus relaciones personales después de que volviera a mostrar sus intenciones de regresar con su exesposa Kim Kardashian al realizarse un espectacular regalo con motivo del Día de San Valentín.

La situación no es sencilla debido a que Kim se encuentra en una relación con el actor Pete Davidson. De igual forma, Kanye estaba en una relación con la actriz Julia Fox, la cual llegó a su fin después de seis semanas de salir juntos.

KANYE WEST Y SU GRAN REGALO

Fue por medio de sus redes sociales que el artista simplemente conocido como Ye dio a conocer el regalo que hizo llegar a su anterior pareja al tratarse de una enorme camioneta con la cajuela llena de rosas rojas.

Junto a esto, la camioneta tiene un mensaje en uno de sus costados que dice “Mi visión está más que clara”, en un claro intento por volver a recuperar a Kim después de su separación del año pasado.

Kim Kardashian solo agradeció el regalo de forma discreta, esto dejó ver Kanye en una posterior publicación en su Instagram con los mensajes que recibió de su expareja. También, se puede ver como Kim mostró enojo por hacer públicas sus conversaciones, a lo que dijo que lo hizo por estar muy feliz al recibir un mensaje de "su persona favorita en el mundo".

En últimas fechas, Kim a mostrado que no desea saber más de Kanye y a realizado varias acciones para mantenerlo alejado.

De acuerdo con varios reportes, Kim lanzó su anterior teléfono celular al mar para que no fuera rastreable y cambió por completo su número. Otro de sus movimientos fue cambiar de último momento el lugar de sus vacaciones tras enterarse por la prensa que Kanye sabía la ubicación.

Gossip

Ante el público, Kim se ha dejado ver con Pete Davidson y mantiene una relación en la que se ha visto muy feliz. Para Ye esto solo ha sido motivo de enojo, de forma que en sus últimas canciones ha llegado a mencionar a Pete con varios insultos e incluso en una de sus letras señaló que debería agradecerle por darle la oportunidad de estar con Kim.

Lo más cercano que han estado de comunicarse Ye y Kim fue cuando entraron en una disputa por la forma en que su hija North es criada. Al respecto, el músico se quejó al ver que North, de solo 8 años, recibió autorización de su madre para abrir su cuenta de TikTok.

“Dado que este es mi primer divorcio, necesito saber qué debo hacer para que mi hija sea puesta en TikTok en contra de mi voluntad”, escribió Kanye en una historia en Instagram.

Kim decidió responder en un largo mensaje en su Instagram donde afirmó que ella es la principal proveedora y cuidadora de sus cuatro hijos: North, Saint, Chicago y Salmo, además que el divorcio ya era una situación muy fuerte como para lidiar con las ideas manipuladoras de West.

“Los ataques constantes de Kanye en entrevistas y en sus redes sociales son más hirientes que cualquier TikTok que North pueda crear”, escribió Kadashian. “Desde el principio no he querido más que salud y apoyo de esta relación de co-paternidad, porque eso es lo mejor para nuestros hijos y me resulta triste que Kanye continúa haciendo imposible cualquier paso hacia ese camino”.

SU RELACIÓN FALLIDA CON JULIA FOX

OMG!

Después de verse involucrados en un romance muy apasionado, Julia Fox confirmó su separación de Kanye West después de seis semanas de noviazgo. Por medio de un comunicado su agente hizo oficial la noticia después de que el cantante volviera a mostrar sus intenciones de regresar con Kim Kardashian.

Fox y Ye se conocieron durante una fiesta de Fin de año en Miami y su conexión habría sido instantánea. La entonces pareja decidió seguir su relación en Nueva York donde West tuvo varias sorpresas para ella como llenar todo un cuarto de hotel de ropa para que eligiera de exclusivas marcas.

Dentro de las redes sociales, Julia compartió varias imágenes con Kanye, las cuales ya han sido borradas tras la separación. Su agente aseguró que ambos artistas quedaron como buenos amigos y colaboradores, pero que no seguirán juntos.

En comentarios en su cuenta de Instagram, Julia respondió a unos fans sobre su situación en donde afirmó que, si bien sentía “amor” por Kanye, no terminó por enamorarse de él. “¡¿Qué crees que tengo, 12 años!?”, redactó.





Nota publicada originalmente en El Sol de Puebla