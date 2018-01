Karen Souza, una mujer que hizo del jazz su propia voz

La voz jazzística de Karen Souza se extiende por el mundo, otorgándole a la Cantante argentina un estatus de primer nivel que la tiene en la gloria, lo mismo en México que en la tierra del sol naciente.

El año pasado Karen lanzó al mercado un nuevo álbum: Velvet vault, con el cual ahora se apresta a realizar una gira por diversas entidades del planeta, siempre con el ánimo bien puesto de seguir creciendo en su carrera.

Por lo pronto ya tiene fechas y lugares confirmados: el 8 de febrero próximo actuará en el Mapo Art Hall de Seúl, la capital de Corea del Sur, de donde viajará a Japón con el fin de ofrecer conciertos los días 12, 13, 14 y 15 en el famoso Cotton Club de la capital nipona.

Posteriormente se presentará en el festival francés Jazz á Toute Heure el 31 de marzo, mientras en Barcelona actuará en el marco del Festival de Guitarra el 4 de abril y al día siguiente lo hará en un café-concert de Bolonia, Italia.

La artista sudamericana ha bautizado esta gira precisamente con el nombre de Velvet Vault y se encuentra expectante por confirmar otras fechas, incluido México, donde goza de buen cartel.

En esta nueva producción discográfica, Karen Souza contó con la colaboración del experimentado multiinstrumentista Tom Malone, recordado por su labor en el programa Saturday night live; así como con el apoyo de Robin Banerjee, nada menos que guitarrista de Amy Winehouse, a quien por cierto se le rinde un sencillo homenaje con la canción “Valerie”.

Producido por Karen Souza, el álbum incluye composiciones suyas y covers, así que también “ Don't let the sun go down”, éxito de George Michael y “You got that something”, que la cantante argentina interpreta a dueto con el cantante y trompetista japonés Toku.

A lo largo de su carrera, Karen también ha interpretado temas de Radiohead, Culture Club y Depeche Mode, pues su línea además del jazz abarca el pop tradicional y el bossa nova.