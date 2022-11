Karla Souza sorprende con su cambio para La Caída: mostró en redes su entrenamiento

Karla Souza es la protagonista de la nueva película “La Caída”, un film de corte dramático que se podrá ver en Amazon Prime que retrata los abusos que sufren las mujeres en el mundo del deporte.

Rompiendo con la temática cómica de series en las que ha aparecido como Nosotros los Nobles y How to Get Away with Murder, Souza encarna el papel de Mariel, una clavadista que se encuentra a pocos días de aparecer en Juegos Olímpicos, la situación cambia cuando su compañera sufre una lesión a semanas de la importante competición y es reemplazada por una niña de 14 años llamada Nadia, interpretada por Deja Ebergenyi; sin embargo, la madre de la jovencita denuncia por abuso sexual al entrenador Braulio, ahí es cuando Mariel comienza a recordar el mismo acoso que ella sufrió cuando era niña.

Además de un emotivo argumento, la película contiene un esfuerzo mental y físico que se puede apreciar en un video compartido por la misma actriz en su cuenta de Instagram. Fueron tres años de práctica con un equipo de clavadistas de una universidad de Estados Unidos para que Karla Souza pudiera entregarnos la imagen que ella quería dar de una mujer disciplinada como Mariel.

Con un tema de Anita Tijoux de fondo, el clip comienza con grabaciones de las prácticas de clavados que comenzaron en el 2017, ahí podemos ver a Karla practicando desde una gran altura y ejercitándose arduamente, mientras muestra los ejercicios de estiramiento que hizo y los golpes que se llevó por el entrenamiento.

A lo largo del video, puede verse a Karla Souza como mejora y va complejizando más los saltos que ejecuta en el trampolín, así como su entrenamiento. También se aprecia como su cuerpo cambia y se vuelve más atlético, esto por supuesto a cambios en su dieta, que también registra en el clip.

“GRACIAS por todo su amor y apoyo para #LaCaída! El entrenamiento que tuve para esta película me enseñó muchísimo de mí misma y me dio fuerza más allá de lo físico. Agradecimiento especial para @valverdefitness por su entrenamiento de fuerza y dieta, a Tom Stebbins (@ucla_diving) y al equipo de clavados de UCLA por permitirme entrenar con ustedes. Todo mi respeto y admiración para quienes practican este deporte”, dice emocionada en su publicación.

Muchas historias de abuso en una sola

Souza no sólo es la protagonista de "La Caída", también es productora y creadora, y la idea para realizar esta película le sobrevino en el 2018 cuando estaba en ebullición el movimiento Me Too. En ese año, Karla hizo una declaración sobre un abuso que sufrió por un director de la industria, si bien no reveló el nombre, la actriz fue parte del momento aunque también fue revictimizada y su caso se trató como escándalo en lugar de una denuncia.

El hecho de que varias mujeres alzaran la voz y denunciaran sus acosadores, hizo que Souza buscara la forma de canalizar los relatos de mujeres que aún no son escuchados.

“Hace 10 años me quería aventar a crear un proyecto de cero y hablar del deporte en México, yo había sido atleta de niña y quería retratar el mundo deportivo mexicano, sin embargo, no tenía idea de lo que me iba a encontrar en mis investigaciones’, dijo Karla Souza en entrevista para la revista Vogue.

En el camino hacia la caída conoció una multitud de historias sobre abuso y que la sociedad normaliza y desatiende. “Es una cosa que siento que mucha gente no llega a comprender la profundidad, los matices y lo complejo que puede llegar a ser ese camino”.

Sin embargo, el film se alimentó de los esfuerzos de una mujer más, la directora argentina Lucía Puenzo, quien resalta la entrega y compromiso de Karla Souza.

“Karla ya estaba de cabeza entrenando para ella misma ser la clavadista que se tirara de diez metros, y eso sin duda fue lo primero que me hizo decir: Si esta actriz tiene esta pasión, esta ferocidad para decir esta historia y está entrenando así, quiero estar a bordo’’

“La filmación fue agotadora y tenía una dieta rigurosa. Estabas muchas veces helándote en la alberca. En esos meses estaba amamantando a mi bebé nacido poco antes del rodaje. Un día me desmayé”, dijo para los Golden Globes.

Souza resume "La Caída" como muchas historias en una, y que también es una dedicatoria a la clavadista Azul Almazán, quien a sus 19 años denunció a su entrenador que la había acosado.