Karol Sevilla pierde el miedo a sentir a través de su nuevo sencillo

A Karol Sevilla no le gusta que la vean llorar, pero recientemente decidió abrir su corazón, y mostrarse como una chica normal, a través de su sencillo Miedo de sentir, el cual coescribió en colaboración con Rodrigo Dávila.

"Se trata de aceptar que en ese momento no estás bien, porque siempre pretendemos estarlo. Hoy en redes sociales también existe eso de que subes una foto sonriendo, y pretendes que tú vida corre bien, aunque realmente en ese momento no te está pasando eso", contó en entrevista con El Sol de México.

"Fue eso, ser real conmigo misma y no mentirme. Pude crear mi propio idioma con mi voz, también pude dejar que mi corazón se expresara y que lo gritara, tengo la fortuna de tener la voz para poder hacerlo, y eso es lo más bello de este mundo", agregó.

Al haber iniciado su carrera a una edad temprana (a los siete años), desde pequeña supo lo que era estar sujeta a la opinión pública. Sin embargo, no fue sino hasta después del final de la serie Soy luna (2018) cuando descubrió el lado negativo de la fama.

"Cuando empiezas nadie te critica porque eres niña, pero obviamente empiezas a crecer y tu cuerpo cambia, se desarrolla y es cuando la gente se empieza a meter porque te ve más grande, se cree que puede opinar sólo porque es libre. Justamente encontré eso, al dejar de ser Chica Disney me encontré con un montón de hate", dijo.

"Ya no tenía una empresa que me respaldara, empezaban a salir notas sobre mí, y me di cuenta de que el amarillismo está durísimo. Me inventaban que andaba con no sé cuántas personas, y que hice brujería, y la verdad al principio sentía como que me odiaban, pero hoy ya no me tomo el tiempo de contestar ni de verlo tan personal", comentó.

Karol agradece tener a la música como aliada para canalizar y expresar sus sentimientos, y celebra haber contado con el apoyo de un compositor tan atento al detalle como lo es Rodrigo Dávila, pues le permitió salir de su zona de confort.

"Rodrigo logró sacarme la voz y hacerme cantar notas altas, que siempre me daba miedo. Me sacó un jugo que nunca nadie me había sacado en el estudio, había notas que por poco no llegaba y me alentaba para lograrlo. Por dentro de mí me preguntaba si no se podía arreglar con máquinas, pero ese trabajo hizo que esa canción sea perfecta y esté bien hecha".

Antes de Miedo de sentir, Karol compartió con sus seguidores el tema Dime dime, que estrenó hace casi un año.

La cantante, que ayer se presentó en el Carnaval de Mérida, ha estado motivada por su participación en televisión en series como Divina comida, este año estrenará la segunda temporada de Siempre fui yo, que protagoniza junto a Pipe Bueno y que transmitirá la plataforma Disney+.