Preparan fiesta para Kate del Castillo en su regreso a México

Dicen que después de la tormenta viene la calma y justo es lo que Kate del Castillo está disfrutando ahora que regresa a México para celebrar las fiestas decembrinas juntos a sus seres más querido que son sus papás, toda su familia y sin duda sus mejores amigas.



Así lo reveló Montserrat Oliver a su llegada al concierto navideño que ofreció Carlos Rivera en el Teatro Metropólitan. “¡Qué bueno por fin!, pues aquí están sus papás, pasa más el tiempo convive menos con ellos y el tiempo es muy valioso”, dijo la conductora de televisión, sin embargo, lamentó que ella no va a poder estar con ella.

“Yo no voy a estar cuando ella llegue, tengo entendido que llega el 20 (de diciembre) y sí, le van hacer una fiestecita y todo, pero desafortunadamente no voy a estar, pero le dije: ‘a ver si puedo y me regreso para verte, pero no quiero fiestas Kate’”, dijo sonriente Oliver quien no paró de trabajar todo el año y desea un merecido descanso que se dará junto a su familia en su casa de Texas.

Cabe recordar que la actriz mexicana fue vinculada y señalada por la Procuraduría General de la República luego de reunirse con el narcotraficante El Chapo Guzmán, junto a Sean Penn, el 2 de octubre de 2015, pero fue hasta el 11 de enero de 2016 que se difundió la información en la revista Rolling Stone.

Ahora que estará de regreso, en su tierra natal, después de terminar de grabar en Colombia la segunda temporada de La reina del Sur, su amiga Oliver dijo que también es momento que se reencuentren su grupo de amigas llamadas Las lagartonas.

"Siempre nos hemos querido, yo creo que falta una juntada de todas otra vez, y de ella con todo y lo que haya pasado, decirnos las cositas que a lo mejor no se dijeron en su momento”, abundó.

La conductora nunca se ha callado las cosas que tiene por decir. “No tengo filtros, trato de decir las cosas como son, a lo mejor estoy mal, pero siento que ayudas más cuando dices la verdad, pero hay que saber decir las cosas que estar mintiendo”, abundó.

Montserrat alista las maletas para pasar la Navidad y el Año Nuevo en Estados Unidos junto a su inseparable novia Yaya Kosikova, además de su hermana, su cuñado, sobrinos y primos.