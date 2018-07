Katheryn y Paola brillan en segundo concierto de La Academia; Charly el expulsado

En el segundo concierto de “La Academia”, el regiomontano Charly fue expulsado mientras que Katheryn Banegas y Paola Chuc recibieron comentarios positivos de parte de los jueces.

A tan solo tres días de haber ingresado a la escuela de alto rendimiento, Charly Govea expresó su deseo por salir y retomar su vida normal al argumentar que no le gustaba el trato adentro.

Aunque en las próximas horas desistió en su anhelo y pidió al director Héctor Martínez regresar, su permanencia se puso a consideración del público y los jueces.

Debido a su comportamiento negativo, a nombre del jurado, la cantante Edith Márquez le informó que estaba eliminado de la contienda.

“Me siento muy orgulloso por haber tocado el escenario, por haber estado en la casa y haber tenido a los mejores maestros que a lo mejor yo no supe aprovechar. Sinceramente, cometí un error y espero que el público me siga apoyando y no se decepcionen”, expresó Charly.

Charly ocupó el lugar de alguien que sí quería cumplir su sueño en #LaAcademia ¡los jueces y tú decidieron su salida del reality! —-> https://t.co/B4q7rZzBsg pic.twitter.com/A85nnYbZBQ — La Academia (@lacademiaazteca) 16 de julio de 2018

En contraparte, Katheryn Banegas, representante de Honduras, recibió los honores de Arturo López Gavito, Edwin Luna, Edith Márquez y Horacio Villalobos al entregar el tema “Lo que son las cosas”.

A Paola Chuc, de Guatemala, también le fue bien en su interpretación de “Manías”. Edwin Luna le dijo que llegará muy lejos, mientras que Edith Márquez destacó que le enchinó la piel y Arturo López Gavito expresó:

“Éstas son las cosas que a nosotros nos fascinan, porque cuando creemos que no hay nada, apareces tú y llenas el escenario, es espectacular”.

A Fernando Dávila, proveniente de Coahuila, las críticas no le favorecieron tras mostrar sus avances en la canción “Borracho de amor”.

¿Qué les pareció Katheryn? ¡Fue la única a la que los jueces felicitaron! ---> https://t.co/B4q7rZRcjO#LaAcademia pic.twitter.com/p7RfdNAkp9 — La Academia (@lacademiaazteca) 16 de julio de 2018

Edith Márquez le señaló que sufrió su desempeño porque no le gustó nada. Le sugirió que debe aprender a respirar y apoyarse en el diafragma.

Para Arturo López Gavito fue una pesadilla. “Gritaste desde que empezó el tema hasta que acabó, pero tienes una gran actitud, respetas el escenario”.

Horacio Villalobos pidió que en “La Academia” no existan imitadores de Cornelio Reyna, tampoco de Dulce ni de Rocío Banquells, pues se deben construir artistas geniales y no clichés.

¿Qué te parecieron las críticas de hoy? ¡Los jueces estuvieron más exigentes, esto es #LaAcademia! @Horacitu, @EdithMarquezL, @edwinlunat y @algavito. 🎶🎤 pic.twitter.com/wVz8FV8Hl1 — La Academia (@lacademiaazteca) 16 de julio de 2018

Durante un momento del concierto, Edith Márquez presentó su más reciente sencillo “Aunque sea en otra vida” ante lo cual le llovieron comentarios de aplauso a través de las redes sociales.