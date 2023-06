Kathy Palma pone mente y corazón a su música

El jazz de la estadounidense Norah Jones y la música a ritmo de son jarocho y boleros de la mexicana Natalia Lafourcade son las influencias de la cantautora guatemalteca Kathy Palma quien promociona el álbum debut “Sola, parte 1” con el corte digital,” No hay veneno”.

Kathy, paisana de Rigoberta Menchú Premio Nobel de la Paz y de los cantautores Gaby Moreno y Ricardo Arjona, espera a futuro residir en el país.

“México representa en la industria de la música latina un trampolín para que los artistas sean conocidos fuera de su tierra. Posee una diversidad en arte que cautiva y nos hace sentir como en casa ante la cercanía de mi país”, declaró.

La cantautora también interpreta su obra en inglés con sonido acústico folk más la combinación de rhythm & blues.

“En la canción No hay veneno, la letra es sobre una mujer empoderada, segura de sí misma y ni para romancear se acerca a ella chavo alguno porque se intimida”, describe Palma.

La cantautora guatemalteca habla de cómo se siente en la era virtual de la música. “Vivir la época de lo digital me ha favorecido, porque mi música va para todo el mundo a través de las plataformas streaming”..

Para Palma no hay música buena o mala, simplemente ésta ha cambiado por la interacción con las redes sociales.

“No hay que juzgar a la música simplemente ha cambiado con la aparición de las redes sociales. La atención que atrapa al joven promedio es diferente. Las canciones están estructuradas de forma distinta.

“En mi caso, a mis temas les pongo bastante mente a las letras. Entonces si me gusta pensar en lo que quiero plasmar, me gusta darle mucha simetría”, describe.

La artista guatemalteca en relación a cómo se ve en el futuro a poco más de cuatro años de carrera musical, planteó:

“Es como ver con una lupa hacia el futuro. No me gustaría encapsularme a dónde quiero llegar. Sin embargo, cada artista persigue a hacer icónica con mis canciones, pero si lo que más me importa es que mis letras resuenen con la gente, que en eso se rompan estereotipos y que cada una de mis composiciones tenga esa punta de rebeldía. Y la de No hay veneno, es la que más descargas lleva hasta el momento en las plataformas de streaming”.

Está deseosa que antes que concluya este año pueda arribar a escenarios como Teatro Metropólitan o el Lunario del Auditorio Nacional.

VA A LA CONFERENCIA DE MÚSICA ALTERNATIVA

Kathy se alista para dar un mini concierto en Nueva York en el Latin Alternative Music Conference 2023 LAMC, el próximo 13 de julio, donde llevará sus canciones de su álbum debut Sola, parte 1.

“Agradezco la invitación a esta convención en suelo neoyorquino como artista que inicia profesionalmente en el mercado musical. Es mi primera experiencia con la gente inmersa en la música latina que se reunirán del 11 al 15 de julio”, finalizó Kathy Palma.