Kim Kardashian aboga por salida temporal de preso; su hija murió en tiroteo de Uvalde

En torno a las múltiples pronunciaciones que se han hecho para apoyar a familiares de las víctimas en el tiroteo de la Escuela Primaria Robb en Uvalde, Texas, sorprendió la reciente petición de la modelo Kim Kardashan.

La también empresaria se solidarizó a través de un tuit con la familia de Eliahana 'Ellie' Cruz Torres, una niña de 10 años que murió en el tiroteo, donde otras 20 personas perdieron la vida.

La famosa Kardashian asegura que la familia se encuentra desesperada esperando que al padre de Ellie se le otorgue un permiso temporal para salir de la cárcel y así poder asistir al funeral de su hija.

This is Eliahana ‘Ellie’ Cruz Torres, 10 years old, and one of the 19 victims of the shooting in Uvalde, TX. Her family are desperately hoping that her father, who is incarcerated for a non violent drug offense, be granted temporary release so that he can attend her funeral. pic.twitter.com/RJbSAomyuC — Kim Kardashian (@KimKardashian) June 2, 2022

El padre, cuyo nombre no es mencionado, se encuentra en prisión por un delito de drogas no violento, por lo que la modelo considera que es aceptable que se le conceda esa libertad temporal para dar el adiós a su niña.

También, pide a la Oficina Federal de Prisiones que atiendan la petición de la familia, la cual asegura Kardashan, ha sido denegada en varias ocasiones.

“Pido al @officialFBOP que le conceda la libertad temporal al padre de Eli Torres para que pueda darle el último adiós a su niña. Todos los padres merecen ese derecho”. escribió en Twitter.

El señor Torres, quien estuvo en una prisión federal de Kentucky durante gran parte de la vida de Ellie, se le dijo que no podría ser liberado para su funeral y que tendría que asistir virtualmente, de acuerdo con The Houston Chronicle.

"Las decisiones que tomé me costaron. Podría haber evitado que esto sucediera, de alguna manera, como padre... Podría haberlo detenido de alguna manera. La protegí". declaró el papá al medio estadounidense.

Ellie siempre se mantuvo en contacto con su padre y lo llamaba después de la escuela, donde, en conversaciones, él le enseñaba de softbol y la animaba cuando se sentía triste.