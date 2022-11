Kim Kardashian revalúa relación con Balenciaga tras polémica campaña con niños

Días atrás, dos campañas de Balenciaga fueron retiradas del mercado luego de que las acusaran de promover el abuso sexual infantil. Ante estos señalamientos, la marca de lujo se disculpó, pero diferentes colaboradores y celebridades se han manifestado en su contra, tal es el caso de la empresaria Kim Kardashian.

La también abogada difundió un comunicado en sus redes sociales en el que señaló que está considerando su alianza con esta tienda, pues aseguró que este tema es muy delicado, y es importante trabajar para erradicar cualquier tipo de agresión hacia los niños. Entre otras cosas, ella sostuvo que la situación es preocupante porque tiene cuatro hijos.

La socialité ha trabajado con esta empresa en diferentes ocasiones, ya que, en eventos públicos como entregas de premios, pasarelas, o fiestas de renombre ha modelado sus prendas, de esta manera ha podido captar la atención de varios diseñadores y especialistas, pero ahora ella indicó que está molesta por lo que hicieron.

Moda Los escándalos que han puesto en la mira a Balenciaga

Kim está evaluando su futuro con Balenciaga

Kim empezó su comunicado diciendo que por el momento no sabe si seguirá colaborando con la tienda, además, espera que los responsables ejecuten las acciones necesarias para salvaguardar el bien de los menores.

“Sobre mi futuro con Balenciaga, ahora mismo estoy reevaluando mi relación con la marca, en base a su voluntad de aceptar las consecuencias y responsabilidades de algo que jamás debería haber sucedido. Espero acciones por su parte en relación con la protección de los niños", sostuvo.

Después, ella dijo que las fotografías de esas colecciones hicieron que se preocupara ante la vulnerable situación en la que se podrían encontrar los infantes, en especial porque ella es mamá, y piensa que este tipo de acciones no se deben tomar a la ligera.

“Como madre de cuatro niños, me he quedado temblando después de ver las imágenes. La seguridad de los niños debe ser tomada muy en serio y cualquier intento de normalizar el abuso infantil, de cualquier tipo, no debería tener lugar en nuestra sociedad. Punto", exigió la modelo de 42 años.

I have been quiet for the past few days, not because I haven’t been disgusted and outraged by the recent Balenciaga campaigns, but because I wanted an opportunity to speak to their team to understand for myself how this could have happened. — Kim Kardashian (@KimKardashian) November 27, 2022

La estrella de televisión mencionó que no se había pronunciado porque estaba esperando a tener una junta con los representantes de la marca. Este encuentro ya se llevó a cabo, y ella comentó que los directivos están conscientes del nivel de la problemática.

“Agradezco que Balenciaga haya retirado las campañas y se haya disculpado. Al hablar con ellos, creo que entienden la gravedad del asunto y tomarán las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder”.

¿Qué hizo Balenciaga?

Esta marca se vio envuelta en una polémica a causa de dos campañas, la primera de ellas fue una de las más recientes y llevó el nombre de ‘Objects’ (Primavera/Verano 2023), en donde usaron fotografías con niños rodeados de distintos artículos.

En este caso, las criticas surgieron porque los menores estaban cargando o tenían a su lado osos de peluche con accesorios de bondage, que es una práctica sexual y erótica que se basa en inmovilizar a una persona.





the brand "Balenciaga" just did a uh..... interesting... photoshoot for their new products recently which included a very purposely poorly hidden court document about 'virtual child porn'



normal stuff pic.twitter.com/zjMN5WhZ0s — shoe (@shoe0nhead) November 21, 2022

La otra colección fue una que hicieron en conjunto con Adidas; esta vez, dentro de una de las imágenes aparece un bolso con muchos papeles a su alrededor, y en una de esas hojas está el fragmento de una sentencia de Estados Unidos vinculada con la pornografía infantil.

La exclusiva tienda borró todo el contenido promocional, y más tarde se disculpó de forma pública, y aseguró que van a poner en marcha las investigaciones correspondientes para dar con los responsables.

