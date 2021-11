Kimberly Loaiza pone a bailar a Acapulco al ritmo del reguetón

Acompañada por más de medio centenar de influencers y tik tokers que se dieron cita en Acapulco, Kimberly Loaiza celebró la presentación de su nuevo sencillo, "Mejor sola", el cual interpreta al lado de los reguetoneros Zion & Lennox.

La originaria de Mexicali platicó que la colaboración se dio luego de que ellos escucharon el tema, y se acercaron a su equipo para cerrar el trato. "Conectamos mucho, fueron muy buena onda, y son unos grandes de la música", expresó a su llegada al evento.

El tema fue escrito y musicalizado por un equipo conformado por el compositor y productor multi platino colombiano Gotex, Gaby Morales, Tazmania, MK en el Beat, Fran Zata, Elvis de Yongol y el esposo de Kim, Juan de Dios Pantoja. La cantante reveló que aunque lo ha intentado, no ha logrado realizar un tema desde cero, aunque no descarta hacerlo en el futuro.

"Podría ser, es difícil la verdad. Lo he intentado, pero le ha costado trabajo", comentó, y aprovechó para lanzar una invitación a todos aquellos que deseen seguir sus pasos, a no dejarse vencer por los obstáculos y cumplir sus metas. "Uno siempre tiene que hacer lo que guste, no importa lo que sea, que nadie te impide, es importante cumplir tus sueños toda la vida".

Al evento acudieron estrellas de Tik Tok como Kunno, Daniela Rodrise, Dome Lipa; Carol, Fer y Mich; Kevin y la actriz Livia Brito. A su paso por la alfombra roja, los influencers celebraron el ambiente de hermandad que se vivió durante su traslado al puerto, el cual realizaron a bordo del jet privado de Kim.

"Dejamos todo atrás y estamos aquí reunidos para esto que está super cool. Después de las cosas que se ven en la red, que se distorsiona un poco la información, pero aquí estamos unidos para que se den cuenta que somos una familia", comentó Kunno, quien lució un vestido y tacones rojos.

Al cuestionarla qué tanto se identifica con el mensaje de su canción, Loaiza descartó sentirse mejor sola, pues se dijo muy enamorada de su esposo, y pese a las diferencias y escándalos que los han rodeado, su matrimonio se mantiene igual de firme que el primer día.

Al finalizar la alfombra roja, la influencer ofreció un showcase, donde interpretó los temas "No seas celoso", "Te perdiste", "Apaga la luz" y, el más reciente, "Mejor sola".









TE RECOMENDAMOS ESCUCHAR ⬇️