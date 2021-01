Kult | Belafonte sensacional: Todo, menos una banda del montón

Belafonte Sensacional es una de las bandas mexicanas que más ha llamado la atención durante los últimos años en el panorama del rock independiente de este país. Surgido hace poco más de una década como un proyecto de folk rock, pero de espíritu punk, el proyecto liderado por Israel Ramírez puede ser muchas cosas, pero no una banda del montón.

De entrada, el grupo se niega a afiliarse a cualquier corriente o tendencia artística, como dejaron claro hace poco al lanzar un manifiesto llamado “Nel”. Y es que si bien surgen nombres como Rockdrigo, Three Souls in My Mind o Johnny Cash al rastrear entre sus influencias, la banda no duda en mostrar otras referencias de la cultura pop, que podrían ir desde Mi Banda El Mexicano hasta Selena, en un afán de renunciar a cualquier militancia previsible.

Es el propio Israel Ramírez quien nos explica que el manifiesto “Nel” surge en conversaciones con Óscar Pereira -su compañero en otra banda de la que forma parte, llamada Teresa Cienfuegos y las Cobras- con la necesidad de recalcar que no necesariamente se identifican con el punk o el rock, y que esta es su forma de pararse creativamente ante el mundo.

“Nos hizo click la palabra Nel, porque suele tratarse de un “no” ambiguo, entre lo tajante y la broma; algo muy propio de los chilangos, que creo que además nos da una identidad propia… Yo creo que a veces a los artistas pop se les olvida que la identidad es algo que no se puede leer en acordes”.

Belafonte Sensacional es una banda punk en sentido estricto, pero también de formas en las que a nadie más se le ocurriría ser punk. Hablando del debraye que suele producirse durante sus tocadas -a las que llaman destroys- Alejandro Guerrero (armónica, voz y percusiones) recuerda la vez que tocaron en el Centro de Salud:

“Estábamos bien pedos y fue un desmadre porque sonaba bien feo, pero toda la gente se prendió. Realmente nos acordábamos muy poco de esa noche, hasta que vimos en las fotos que ya estábamos casi sin ropa; en esa ocasión alguien del público le regaló unos calzones a Israel y él se los puso, ahí en el escenario… En las tocadas la gente echa mucho relajo, se libera… Como que es el momento catártico en donde pueden hacer lo que quieran y eso nos nutre”.

Nadie en esta banda toca bien sus instrumentos, es lo que nos caracteriza y eso nos hace quienes somos

Israel Pompa: “Creo que puedes ver los avances de la banda en sus diferentes etapas; los toquines del Gazapo (2014) eran más folk, por lo que tocábamos en centros culturales o museos… Y ya después nos convertimos en una vulcanizadora (risas)... Entonces eran toquines superpunks donde pasaban esas cosas o situaciones muy comunales, muy bonitas, como que se va la luz y la gente sigue cantando, como en un toquín de los noventas… Claro que ha habido muchas cosas divertidas, algunas censurables o gente desfallecida, pero nada horrible… Ahora ya estamos viendo hacia otro lado, quizá menos catártico y loco, pero igual de emocionante y divertido”.

Pero hay otras ideas y situaciones que hacen de esta una banda impredecible, y por lo tanto mucho más punk que muchas que llevan esa bandera. Hace algunos años, Israel Ramírez comenzó a llevar a su mamá a las tocadas y a invitarla a alguna que otra entrevista o a participar en algunos proyectos, como la grabación de una canción que le pidieron para una recopilación.

Israel, ¿cómo surgió la idea de invitar a Doña Jovita a algunas actividades de la banda? No recuerdo un momento de la historia del rock en que alguna banda hiciera algo así.

Israel R: Para mí fue como un mecanismo de supervivencia, porque hace unos años que me encargo del cuidado de mi mamá, quien empezó a enfermar de demencia. Entonces, al verme entre la espada y la pared, por la disyuntiva entre seguir haciendo música y encargarme de los cuidados de ella, pensé que lo mejor sería integrarla a mi vida creativa, dado que la música también puede ser una terapia que ayuda a las personas que tienen ese padecimiento. Incluso, la compañía y la plática con otras personas también las ayuda, por lo que comencé a llevarla a las tocadas… Y se ha convertido en parte de la pandilla. De hecho, muchos de los que van a nuestros destroys la conocen, han platicado con ella y algo muy bello es que incluso la han cuidado mientras estoy tocando, lo cual se me hace muy hermoso y muy conmovedor.

¿De qué otras formas has incorporado a tu mamá a tu vida creativa?

Israel R: Pensando también en que la música ayuda a mejorar la memoria de los enfermos de demencia es que cantamos juntos, lo cual fue muy natural, porque yo creo que ella fue quien me enseñó a cantar sin querer, además de que tiene una gran voz y siempre ha estado muy ligada a la música. Para la canción que grabé para las madres migrantes se me hizo muy simbólico que ella participara, porque ahí hay un hilo conductor, además de que fue muy hermoso ver que generara nuevos recuerdos a partir de la música… Ahora estoy por grabar con ella algunas canciones de Agustín Lara, José Alfredo Jiménez o Álvaro Carrillo, que son piezas que han formado su vida musical y que todavía recuerda, entonces quiero dejar registro de ello.

LA PANDEMIA VS BELAFONTE

Israel dice que se siente privilegiado por tener salud, techo y comida caliente en medio de la situación por la que está pasando el mundo, aunque es un hecho que la pandemia del Covid-19 llegó en el momento menos indicado para su banda, luego de que a finales de 2019 lanzaran su primer disco de vinil Soy Piedra y de que se convirtieran, de manera inesperada, en uno de los actos más destacados del festival Nrmal de ese mismo año.

“Decimos un poco de chiste que estamos destinados a segundear, porque nos estaba empezando a ir muy bien con Soy Piedra y venían planes muy chidos, pero todo eso se detuvo, además de que esta situación sí nos pegó en cuanto a que llevamos mucho tiempo sin vernos, y se extraña estar con la pandilla, porque al menos a nosotros, como somos ocho, sí se nos ha complicado trabajar a distancia”.

Y precisamente debido a que la pandemia afectó los planes promocionales de su último disco, la banda está esperando poder volver a reunirse para dar su siguiente paso:

Israel R: “Nos urge empezar una nueva etapa (porque) ya somos una banda muy distinta a la que éramos cuando hicimos ese disco, y queremos explorar esta nueva alineación, con Carlos Bergen en la guitarra y Pablo en los sintetizadores, que no es que toquen bien sus instrumentos (risas) sino que son muy chidos y que queremos juntarnos y empezar a planear nueva música”.

¿Estás diciendo que los nuevos integrantes no tocan bien sus instrumentos?

Israel R: “No es que toquen chido, no. Más bien, son entes creativos muy importantes y que hace falta esa sinergia”.

¿Pero tocan bien sus instrumentos o no?

Israel R: “Nadie en esta banda toca bien sus instrumentos... Es lo que nos caracteriza y eso nos hace quienes somos”.

¿Es difícil ponerse de acuerdo en una banda de ocho integrantes?

Alejandro: “Sí, pero afortunadamente siempre el compromiso y el amor por lo que hacemos es lo que prevalece (…) estamos esperando a poder vacunarnos o a que el riesgo pase para poder juntarnos otra vez… Bueno, yo extraño mucho a mis compañeros; extraño su cariño y sobre todo su talento a la hora de crear cosas nuevas”.

Emmanuel: “Yo también extraño mi talento”. (risas)

¿Belafonte Sensacional es una democracia o es una dictadura?

Israel P: “Es una dictadura de este güey… (Israel R.)”

Enrique: Él es El Patrón ¿no?... Es una dictadura. (risas)”

Con todas las referencias locales que utilizan, creen que se necesita ser mexicano o chilango para entenderlos?

Israel R.: “Yo desde las letras siempre pienso en eso de que lo local es lo más universal. Es interesante, porque en Argentina, Chile, Colombia o España nos escuchan, y no sé si entiendan todo lo que decimos, pero hay una buena comunicación o un buen recibimiento”.

¿Belafonte es una banda política?

Israel R: “Yo creo que somos muy políticos, porque lo personal es político… Quizá no todas nuestras canciones hablen de temas sociales, pero siento que también en la forma en que nos expresamos y en la que amamos o nos relacionamos amistosamente hay un posicionamiento político.”

¿Cómo ven el manejo de la cultura de la 4T?

Alejandro: “Yo creo que nos sentimos decepcionados, no nada más en la banda sino muchas de las personas que votaron por AMLO y que confiaron en él como un cambio. Sabemos que está intentado luchar contra un legado de más de 70 años en donde la corrupción y el influyentismo eran el pan de cada día; sin embargo, el acabar con todos los fideicomisos dedicados a la cultura o el no apoyar a las diversas organizaciones no gubernamentales que trabajan en ese tema pues sí deja mucho que desear”.

Enrique: Aunque tampoco votaríamos por el PRI, ni por el PRD, ni por el PAN… La verdadera oposición es la que camina por el país, buscando a sus hijos, a sus hijas”.

Israel R.: “Eso sí, somos un grupo antifascista, antimacho, antirracista y anticonservador y nos mantenemos siempre muy críticos con la 4T, como con cualquier otro gobierno.”

¿Qué es lo mejor y lo peor que se ha dicho sobre Belafonte Sensacional?

Alejandro: “De las cosas más bonitas que nos han pasado fue el apoyo de la gente cuando Flying Lotus canceló su presentación en el festival NRMAL y de repente se posicionó en Twitter el hashtag #Belafontealasocho; fue realmente muy bonito y conmovedor el apoyo de toda la gente, y sentir que el trabajo que se ha hecho está rindiendo frutos… Yo creo que eso es de lo más bonito que nos ha pasado últimamente”.

Emmanuel: “En cuanto a experiencias feas, yo creo que no hay (risas). Y no porque todos nos amen, porque sabemos que hay gente que nos odia y que hasta nos han bloqueado de festivales o de varios eventos, pero a mí personalmente me vale… hasta me da gusto que no le caigamos bien a esa gente”.

Enrique: “Está chido tener haters, ¿no?”

Alejandro: “Es gente que representa todo lo podrido del arte y de la música… Que esas personas nos odien, hasta nos hace sentir que estamos haciendo bien las cosas”.

Si Belafonte fuera un platillo, ¿cuál sería?

Emmanuel: Yo creo que un taco de tripa… bien doradita.

¿Y si fuera una droga?

Emmanuel: Sería el amor.

