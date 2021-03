Kult | Chris Frants: Más allá de Talking Heads

Durante la reciente ceremonia de los Grammy, la banda neoyorquina Talking Heads fue uno de los artistas que recibió un reconocimiento por su trayectoria, premio que llega tarde si tomamos en cuenta que el grupo ya es considerado desde hace muchos años como uno de las más importantes de la música, gracias a su vanguardista propuesta artística y a su papel como pioneros del new wave.

Unas semanas antes, el baterista de la banda Chris Frantz, publicó un libro biográfico titulado Remain in love -en alusión al cuarto LP de la banda, Remain in light- en el que se remonta a su juventud y recuerda los días en que se enamoró de la música, hasta que en 1975 forma dicha agrupación al lado de David Byrne, Tina Weymouth y Jerry Harrison.

La escena post punk de Nueva York, la vida con Talking Heads y Tom Tom Club y la cercanía con bandas como Ramones y The B 52's son algunos de los temas que toca Frantz en este documento, que fue nuestro pretexto para charlar con él:

Chris, ¿cómo surgió la idea de escribir este libro, Remain in love?

Bueno, durante unos 10 años estuve pensando que debería escribir un libro y mis amigos también me lo decían, así que finalmente hace unos 2 años me senté y dije: "Si lo voy a hacer, tengo que ponerme serio, porque no me estoy haciendo más joven". Quería escribirlo mientras aún recordaba cosas, porque con Talking Heads tuvimos una experiencia maravillosa, la cual quería transmitir a los lectores, y quería reafirmar también que fue una experiencia compartida, no de un solo hombre, porque David Byrne es muy importante en esta historia: es un intérprete muy emocionante y carismático y un gran compositor, pero también estuvimos Tina Weymouth, Jerry Harrison y yo.

Claro, y muchos suelen fijarse solo en el cantante.

Así es… Por lo general no obtienes esa historia o la imagen completa, si lees los artículos de NME o de Rolling Stone, así que esperaba transmitir eso… Pero aún más importante: quería transmitir mi amor por Tina, y lo importante que ella fue para el sonido y la imagen de Talking Heads. Y es que su presencia realmente nos separó de las otras bandas. Hoy en día es usual que una mujer toque el bajo, pero cuando Tina comenzó había muy pocas mujeres tocándolo... ¡Ella pasó de no poder tocar el bajo a ser muy buena en muy poco tiempo!

Claro. ¿Y cómo está ella?

Tina está muy bien, gracias. En este momento no está aquí conmigo, pero está muy bien, y trabajando muy lentamente en su propio libro, lo cual me emociona también.

Foto: Cortesía Chris Frantz

Empecemos con Tom Tom Club. ¿Has escuchado lo actuales que suenan? Si escuchas a los artistas del momento, es impresionante todo lo que retoman de ustedes.

¡Sí! Lo noté hace un tiempo. Han pasado 40 años desde que hicimos “Wordy rappinghood” y “Genius of love”, y me di cuenta de que esas canciones se adelantaron a este giro hacia el R&B que ha dado la música, particularmente cantantes femeninas que me hacen pensar: ¡"Dios, han estado escuchando a Tom Tom Club"! Lo siento cuando escucho a Selena Gomez o Miley Cyrus, así que estoy feliz por eso. Creo que es genial.

Hablando de los 40 años que se cumplen en 2021 de su debut, ¿no habrá celebración ni nada especial?

No tenemos grandes planes, debido a todo este asunto de la pandemia. Hace un año íbamos a hacer algunos pequeños shows sorpresa, pero llegó el virus y tuvimos que cancelar todo… Supongo que Tom Tom Club y todas las demás bandas están esperando a ver qué sucede el año que viene.

Siempre he pensado que si bien Talking Heads hizo escuela en el mundo del rock, Tom Tom Club lo hizo, pero en la música en general.

Esa es una idea interesante, porque efectivamente, Tom Tom Club no era necesariamente rock; nuestras mayores inspiraciones fueron el reggae, el R&B y las primeras etapas del hip-hop. Cuando hicimos el primer disco de Tom Tom Club deseábamos hacer algo impredecible, algo con lo que la gente pudiera bailar en el club, pero que no tuviera las mismas fórmulas, y realmente sucedió… Nuestro deseo se cumplió y fue extraordinario.

¿Por qué ha mermado su producción musical en los últimos años? ¿No crees que los seguidores de Tom Tom Club quieren un nuevo disco?

Me alegro de que lo pienses así, pero ¿sabes? Nuestra experiencia ha ido cambiando todo el tiempo... Nadie está realmente rompiendo nuestra puerta para que grabemos un nuevo disco. Si así fuera, estaríamos encantados de acomodarnos y hacerlo, pero veremos qué pasa. La última vez que salimos de gira, todo el mundo estaba feliz de escuchar las viejas canciones, pero a nadie le importaban las nuevas. Y me doy cuenta de que esto le pasa incluso a gente como Paul McCartney, que es uno de los mejores compositores de todos los tiempos. Él canta una nueva canción y todo el mundo le dice: ¡Oh, sí… pero queremos escuchar "I wanna hold your hand!" (risas).

Regresando a Talking Heads. ¿Hay algo, alguna canción o situación de la que quizá te sientas cansado?

No… No me canso de Talking Heads, pero me canso de algunas de las preguntas que me hacen. A veces a la gente le gusta leer sobre conflictos que tuvimos, pero la verdadera historia es que no tuvimos muchos conflictos con el grupo. Musicalmente, no puedo pensar en un momento en el que los cuatro miembros de la banda no estuviéramos de acuerdo. Donde vinieron los problemas fue en el lado comercial de las cosas, porque había una persona en la banda (David Byrne) que parecía pensar que tenía más derecho que todos los demás... Eso fue desafortunado, pero aún estoy muy agradecido de haber estado en la banda, porque hicimos algunos discos maravillosos, de los mejores que he hecho, si se me permite decirlo. Estoy feliz de haber sido parte de eso.

El libro también se puede conseguir traducido al español / Foto: Cortesía Chris Frantz

El equipo que hizo famoso a David Byrne

Uno de los episodios a los que Frantz se refiere, lo comparte en Remain in love, cuando recuerda que Byrne les buscaba para que lo ayudaran a componer algunas canciones, y que a pesar de ello, llegó a atribuirse como suyas canciones que habían escrito entre todos.

"Cuando lo enfrenté, dijo que corregiría los créditos en futuras impresiones del disco".

En otra parte del libro, Frantz asegura tajante: “Se podría decir que Tina y yo fuimos el equipo que hizo a David Byrne famoso. Fuimos muy buenos para destacarlo. Creamos una banda que era post-punk, antes de que hubiera post-punk, new wave antes de que hubiera new wave y alternativa antes de que hubiera alternativo.

¿Cuál es tu mejor recuerdo del CBGB?

Quizás mi mejor recuerdo fue cuando me mudé a Nueva York. Un amigo me dijo: "Algo está sucediendo en ese lugar, creo que deberías ir y verlo, porque sé que estás interesado en la música.... Se llama CBGB, ve a ver qué pasa ahí". Así que fui a ver qué pasaba y, de hecho, ¡no pasaba nada esa noche! Porque era una noche a mitad de semana, pero me dijeron que volviera el fin de semana, cuando iban a tocar los Ramones. En ese momento pensé: “¿Los Ramones? Me pregunto si son de México; pero no, eran de Queens, Nueva York, ¡y eran fantásticos! Luego, la segunda vez que fui al CBGB, vi a Patti Smith con Lenny Kaye; ella aún no tenía su banda completa y fue muy emocionante verlos, sentí que los vellos de la nuca se me erizaron. Después vi ahí a Television y a Blondie. Así que ese primer mes, antes de que Talking Heads fuera una banda, todo eso me causó una gran impresión y pensé: “¡Gracias a Dios! Hay un lugar donde podemos reunir a nuestra banda, podemos venir aquí y tocar y seguro que será muy emocionante”.

Después de Talking Heads y Tom Tom Club hubo otro proyecto que ya casi nadie menciona: No Talking, Just Head. ¿Cómo lo recuerdas?

Sí, nos divertimos mucho haciendo ese disco, a mediados de los noventa. Tina, Jerry y yo tuvimos la idea de llamar a nuestros amigos cantantes y de invitarlos a cantar una canción con nosotros, así que fueron Debbie Harry (Blondie), Michael Hutchence (INXS), Maria McKee, Andy Partridge (XTC), Johnette Napolitano y Shawn Rider, de los Happy Mondays… Todos aceptaron y fue muy agradable hacerlo. Nos divertimos mucho y creo que hicimos algunas cosas realmente buenas, aunque a la prensa no le gustó tanto... ¡Dijeron que cómo nos atrevíamos a hacer un álbum sin David Byrne!

¿Y qué pasó después?

Luego, cuando hicimos una gira, nos fue muy bien en todos los lugares a los que fuimos. Aunque habíamos elegido a Johnette Napolitano, de Concrete Blonde, como cantante principal, y ella estaba pasando por un momento muy complicado de alcohol y medicamentos recetados, creo que ella no lo estaba pasando nada bien, sobre todo fuera del escenario, así que después de la gira por Estados Unidos y Europa, Tina y yo decidimos irnos a hacer otro disco de Tom Tom Club.

Lou Reed con Tina Weymouth y Chris Frantz / Foto: Cortesía Chris Frantz

Con tantos proyectos increíbles en tu carrera, ¿hay algo que te falte hacer?

Bueno, necesitaba escribir un libro, pero ahora voy a escribir otro. Creo que haré un libro de viajes y lo voy a ilustrar con dibujos míos... No tanto ilustraciones, sino pinturas abstractas y cosas así.

¿Estás escuchando música nueva? ¿Hay algo que te haya sorprendido especialmente en los últimos años?

Bueno, siempre me ha gustado el Instituto Mexicano del Sonido, de Camilo Lara. Me encanta lo que hace. También me gusta una banda de electrónica llamada Xeno & Oaklander y Plastic Ivy, pero debo decirte que cada vez escucho más dub reggae antiguo, como Lee Perry o King Tubby, gente así... el dub de la vieja escuela.

Gracias Chris. Por cierto, creo que nunca tocaste en México con ninguna de tus bandas. Nos debes ese concierto.

¡Sí, sí, lo sé! Tienes razón. Tocamos un par de veces en el Iguanas de Tijuana nada más, con Tom Tom Club, pero tal vez ese no sea el mejor lugar para tocar.

