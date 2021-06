Kult | Gary Lover: Más vale solo, que mal acompañado

Gary Lover es el alias con el que el cantante, compositor y multiinstrumentista Gareth Hoskins da a conocer su proyecto en solitario.

Luego de militar en bandas de rock como Black Manila y Tangerines, el artista residente en Londres esta vez se enfoca en canciones a medio camino entre el folk y el blues, con evidente espíritu post punk y letras evocadoras que redondean una propuesta intimista, bucólica y por momentos hasta irónica.

Songs of fortune, songs of pain se llama el disco debut de este artista, que dice haber pasado los últimos dos años encerrado en un cobertizo de madera, solo con sus instrumentos y apoyado en una grabadora de 10 pistas bastante rudimentaria.

Así que platicamos con él acerca de esta placa, que recientemente fue editada por el sello de culto Some Other Planet Records, de donde también han salido artistas como Grimm Grimm y 3 South & Banana.

¿Quién es Gary Lover y qué hace en la vida?

Bueno, he estado haciendo música desde que tenía unos diez años. Mientras estaba en la escuela estuve tocando en tres o cuatro bandas. Y también soy DJ. Me gusta leer libros, pasear, estar en forma… Y claro, me gusta presentarme.

Foto: Cortesía Stoke Newington

¿Qué nos puedes decir de Black Manila y Tangerines, las bandas en las que estuviste anteriormente?

Black Manila fue una banda que comencé, mientras estaba estudiando cine, junto con un amigo de la universidad llamado Conrad… Estuvimos juntos unos cinco o seis años, viajamos juntos por el Reino Unido y luego la banda se vino abajo, creo que principalmente porque los tres integrantes nos dimos cuenta de que queríamos hacer cosas individualmente, después formé mi otra banda, y aunque estábamos tocando mis propias canciones, se fue convirtiendo en un proyecto de todos... Hace un año y medio decidimos tomarnos un descanso, y en realidad no sé si terminó la banda, no estoy seguro todavía.

¿Crees que es más fácil hacer música por tu propia cuenta para no tener lidiar con los puntos de vista de los demás?

Sí… Porque es genial tocar en una banda y tener química cuando te juntas con otros para tocar en un escenario, pero lo bueno de hacerlo tú solo es que siempre puedes confiar en ti mismo… Y que solo puedes culparte a ti mismo. Descubrí que me gusta hacer las cosas por mi cuenta, y que si quiero hacer que las cosas sean de cierta manera, al menos puedo confiar en mí mismo para hacerlas. Cuando son tres o cuatro personas en una banda, hay demasiadas opiniones. Y creo que a veces me angustiaba por tratar de mantener la idea original, como llegó desde el principio. Creo que la mayoría de las bandas se separan por eso… Muchas amistades se ponen a prueba durante ese proceso.

Celebridades Intensamente | Miguel Ríos: “Cuando quise parar, me dio el blues de la tercera edad”

A decir del propio Gareth, Songs of Fortune… es un material que arroja una luz brutal al escucha sobre temas de amor, pérdidas, bebida, el costo de la comida, entre otros temas, tan mundanos como urgentes.

¿De dónde viene el mote de Gary Lover?

Gary: Ni siquiera lo sé. Muchos de mis amigos me ponen apodos, así que tengo varios diferentes. Lo de Gary Lover es más como una broma y pensé que me gustaría probarlo en un proyecto propio. Sé que suena como a nombre de estrella porno, pero realmente no sé de dónde vino… Muchos de los nombres de mis proyectos no surgieron con una historia de fondo, sólo salieron así… Pero me gusta cómo suena.

¿Qué nos puedes decir de este primer disco Songs of Fortune, Songs of Pain?

Bueno, es un álbum que creo que tienes que escuchar de principio a fin, porque si solo escuchas una canción probablemente no obtengas la imagen completa de lo que terminé haciendo. Por lo menos la primera vez, hay que escucharlo completo, y ya luego lo que quieras. Es un disco muy emocional que trata de mí mismo, de un periodo de mi vida. Debo decir que al principio no planeaba hacer un álbum completo, pero al final quedó así… ¿Y sabes? No gasté dinero en hacerlo, solo mucha energía. Después de haber estado tocando en bandas rock and roll lleno de energía, creo que esta vez quise romper con eso, darme un respiro.

Foto: Cortesía Anya Roof

Líneas como "nada está bien, nada está mal, no necesito salvación", de la canción “London” representan buena parte de ese matiz taciturno pero optimista de las composiciones de este artista, que sabe que no inventa el hilo negro, pero tampoco lo está buscando.

Prácticamente todo el disco tiene un aire bohemio por donde se cuelan el folk y el blues… ¿Te consideras un alma vieja?

Sí, supongo que suena bastante tradicional. Creo que sólo el 10 por ciento de lo que escucho es música moderna, el resto es muy antiguo. Escucho diferentes tipos de música, principalmente desde los cincuentas hasta los ochentas.

¿Este disco le gustaría a mi madre?

Sí, tal vez. Dependiendo de lo que le guste a tu mamá. A mi mamá parece gustarle. Creo que hay algo en él. Me gusta pensar que tiene algo para todos. Conozco a mucha gente que parece estar buscando ciertas cosas en la música de hoy… Pero bueno, quiero pensar que a tu mamá le encantará.

Celebridades Kult | Los Pilotos: conquistados por Latinoamérica

Me llama la atención que no hay batería ni otras percusiones en el disco, ¿por qué?

Bueno, había batería en tres o cuatro canciones, pero las borré, creo que porque sólo quería alejarme de hacer algo tan agresivo, como en el pasado; simplemente quise quitar eso y me concentré más en el lado emocional, en la letra y la melodía. Eso sí, los ritmos de batería son muy importantes cuando entras al estudio, porque todo se basa en la batería, en el ritmo correcto… Pasas horas y horas buscándolo, porque si te equivocas, puedes arruinarlo todo.

Este álbum, que el músico engloba en sólo tres conceptos, que son amor, emoción y honestidad, se publica por ahora solo en versión digital, aunque cuenta su autor que si reúne suficientes fondos, también lo editará en vinil.

“Los viniles definitivamente se vuelven mucho más prominentes ahora. Mucha más gente está comprando vinilos y a mí siempre me han gustado… Me encantaría hacerlo en vinil también”, dice.

¿De qué se trata la portada del disco?

Esa es en realidad una foto de mi pastor alemán, que ahí tenía como cinco años. Quería que la portada fuera muy visual y llamativa. Pero mi perro es importante, porque de hecho aparecen sus ladridos a lo largo del álbum también. Antes había probado con diferentes dibujos, incluso pensé en poner mi cara en la portada, pero nada quedaba como quería... Hasta que tomé esa foto de mi perro y supe que ese era el lugar donde debía estar.

Foto: Cortesía

¿Ya estás pensando en tocar en vivo? ¿Cómo serán tus conciertos?

Definitivamente. Es algo que ha estado rondando en mi cabeza desde el primer día. En principio saldré a tocar yo solo, con una guitarra acústica y una eléctrica más una caja de ritmos… Quizá invite a algunos amigos a que se unan a la banda, pero lo que sí sé es que me encantará tocar en vivo estas canciones, pero en vivo, en persona, porque no me gustan mucho los streamings… No importa que tenga a cinco o seis personas en el escenario, pero quiero que sea algo real, muy parecido a estar tocando en la parte trasera de alguna calle.

¿Y sólo tocarás canciones de este disco o también de tus otros proyectos?

Como lo que intento es promover mi álbum, me centraré en esta música... Si al tocar alguien del público me pidiera que tocara una canción de Black Manila o de Tangerine… No lo sé… Creo que probablemente diría que no. Sé que aún tengo algunos seguidores de mis bandas anteriores, pero no quisiera que nadie se confunda.

Gossip Kult | El pop optimista y ecléctico de Easy Life

Ojalá que podamos ver eso en vivo en México.

Me encantaría ir a México, nunca he estado allí. Tengo amigos que sí han ido y que se enamoraron del lugar… De verdad me encantaría... ¿Me estás invitando?

Por supuesto, estás invitado. Gary, ¿qué le dirías a quienes consideran que el rock ya está muerto?

Definitivamente no está muerto. Y sé que quizá este álbum no es la mejor representación del rock and roll. Claro, depende de lo que pienses que realmente es el rock and roll, pero creo que nunca moriría, es uno de los géneros musicales a los que siempre volví… Un género que rompió fronteras y cuyas huellas no se pueden borrar.

Lee también otros contenidos de Normal ⬇️

Deportes De Cristiano hasta Locatelli: todos piden más agua y menos refrescos

Ecología Autos eléctricos sí, pero con partes más ecológicas