Kult | GusGus sigue experimentando con la música pop

Debido a que desde su fundación, el proyecto fue concebido más como un colectivo artístico que como una banda convencional, han desfilado por su alineación diversos artistas, continuando actualmente con su cofundador Birgir Þórarinsson, además de Daníel Ágúst Haraldsson y la recién incorporada vocalista Margrét Magnúsdóttir.

Mientras el combo se prepara para lanzar un nuevo álbum este 2021, platicamos con los tres acerca de su proceso creativo, de la importancia que tienen para ellos la innovación y la independencia, y de su ya larga y entrañable relación con México.

Ya pasaron 25 años de que comenzaron con este proyecto. ¿Cómo se sienten al respecto?

Daníel: Ha sido un viaje largo, que comenzó como la idea de hacer experimentos musicales con un gran grupo de personas talentosas, eso duró un par de álbumes y luego fue cambiando a lo largo de los años. Con la llegada y la partida de varios integrantes, la música simplemente ha evolucionado, así que ha sido un viaje bastante colorido para nosotros, el cual nos ha llevado a muchos lugares, tanto musicales como geográficos.

Birgir: Sí, solo quiero recalcar cómo empezó esto: como un grupo experimental, porque de eso se trataba exactamente, de experimentar haciendo música pop. Yo venía de hacer música pop y Daniel había estado en una banda de rock, pero parte del propósito de la banda fue crear un nuevo tipo de música, utilizando el vasto mundo de la música electrónica como inspiración… Así es como lo vemos, y todavía tenemos muchos objetivos por delante, así que no nos aburriremos.

En “Higher” el primer adelanto de su próximo disco cuentan con la voz de Margrét. ¿Cómo surgió la idea de trabajar con ella y cuántas canciones del álbum participará?

Margrét: Birgir y yo trabajamos juntos en 2015, cuando él produjo un EP para mi banda Vök, e hizo un trabajo increíble. Así fue como nos empezamos a conocer, pero el año pasado asistió a un concierto nuestro y mientras charlábamos le planteé la idea de que deberíamos trabajar juntos, y creo que lo tomó muy literalmente, así que aquí estamos.

Birgir: Es muy importante la participación de Margrét en el álbum, porque ha llegado para ayudarnos a terminar varias de las pistas. Cuando hicimos el disco pasado, Lies are more flexible, quizá sentimos que algo no estaba completamente terminado, que algo faltaba por ahí, aunque no sabíamos qué era, y básicamente lo que faltaba era Margrét, ayudándonos a terminar algunas pistas y algunos coros.

¿Qué otras sorpresas escucharemos en el nuevo disco?

Birgir: Con estos cambios la banda se ha rejuvenecido y creo que ahora estamos realmente frescos, más en la sintonía de cuando hicimos el disco Arabian Horse, que creo que fue uno de nuestros álbumes más fuertes, con canciones muy poderosas y con arreglos complejos y cosas así. Ese álbum fue una especie de nuevo comienzo, con una nueva actitud que creo que ahora tenemos nuevamente.

¿Aún se consideran más un colectivo que una banda o, como leí por ahí, “una banda disfuncional”?

Daníel: Yo nos consideraría más bien un trío de jazz (risas).

¿Cuáles son los pros y los contras de publicar su música ahora bajo su propio sello, Oroom?

Birgir: Tiene ventajas tanto artísticas como comerciales. Por supuesto, en lo artístico tenemos más libertad y flexibilidad para programar nuestros propios lanzamientos y hacerlo en sintonía con nuestros planes de gira. Desde el punto de vista comercial, es una forma en la que podemos tener más control del enfoque para promover nuestra música, y dirigir la operación del sello para cuidar los mercados en los que estamos de gira.

¿Volverán a producir remixes de algunas de las nuevas canciones, como lo han hecho anteriormente?

Daníel: Sí, siempre hemos hecho remixes de nuestros lanzamientos, y nuevamente intentaremos encontrar a los colaboradores que resulten más interesantes para esta producción.

Birgir: Al principio nos vamos a concentrar más en los sencillos del disco, y ya después de un tiempo veremos qué lugar puede ocupar esa idea, porque con lo que estamos atravesando ahora, realmente no sé si tiene mucho sentido hacer algunos remixes para los clubes… ¡porque no están abiertos! (risas) Pero sí, supongo que cuando nos acerquemos al próximo verano, con suerte veremos emerger la luz lanzaremos algunos remixes para que la multitud se divierta con temas diferentes… Solo puedo adelantar que quizá remezclemos "Second tuesday", eso sí va a suceder.





¿Qué importancia tiene para ustedes la innovación? ¿Es algo en lo que piensen cuando están escribiendo o grabando?

Daníel: Siempre buscamos probar cosas diferentes y mientras lo hacemos tenemos que ser innovadores, por lo que es un aspecto importante, es una gran parte de nuestra existencia como creadores de música.

Margrét: Sí, definitivamente. Es decir, se vuelve bastante aburrido hacer el mismo álbum una y otra vez, ¿verdad? Así que siempre tenemos que seguir intentando encontrar algo nuevo, jugando con nuevos sonidos y trabajando con gente nueva.

Birgir: Al menos para mí, hacer música es una especie de misión. No pedí esta misión, pero de alguna manera estoy en ella, es algo que tenemos que hacer.

Birgir: Esa es la belleza de hacer música electrónica, si realmente te sumerges en ella y la conviertes en una misión. Necesitas profundizar en la comprensión de cómo crear sonido, y si te obsesionas, eso te da mucho placer. Es interesante interactuar con las máquinas y ver lo que te devuelven.

Margrét: Es casi como jugar a videojuegos.

¿Cómo los ha tratado esta pandemia? No siempre nos llegan noticias de Islandia sobre el tema.

Birgir: Comenzó bastante bien. Como vivimos en una isla, pudimos aislarnos rápidamente y en mayo ya éramos una especie de comunidad libre de virus. Pero como luego tomamos algunas decisiones, como la de abrir el país, ya tuvimos una segunda y tercera oleada realmente poderosa, así que básicamente estamos en un bloqueo estricto. Supongo que eso representa tener pérdidas económicas y cosas por el estilo, pero ya veremos la manera de superarlo. En el lado positivo, también ha sido un tiempo de soledad interesante para repensar las cosas que están cerca.

En los años noventa conocimos a muchos artistas de Islandia como Björk, Sigur Rós y por supuesto ustedes. ¿Pero qué artistas nuevos nos pueden recomendar de su país?

Birgir: Podría recomendar a Vök (el grupo de Margrét). Deberías escuchar su último álbum, In the Dark, que definitivamente es mi álbum favorito y fue mejor álbum en los pasados Island Music Awards. Hicimos esta la lista de reproducción con varios artistas, para que los escuchen: http://bit.do/IcelandBands

Aunque vivimos en un mundo interconectado, para muchos Islandia parece estar muy lejos de todo. ¿Ustedes se sienten alejados del mundo?

Daníel: Cuando te dedicas a hacer música estás hablando en un idioma universal, un idioma que se habla, en cualquier parte del mundo. Países como México e Islandia pueden estar muy lejos entre sí, pero la música es el puente que conecta nuestros espíritus y nuestros cuerpos. La música es el mediador, el vehículo que nos acerca a unos con otros, para que podamos disfrutar de la cercanía de los demás en diferentes rincones del mundo.

Birgir: Es como cuando escucho a los pájaros en mi jardín, cantando sus canciones por la mañana, y me pregunto: ¿por qué cantan eso y por qué me hace sentir bien o me parece hermoso sin palabras de por medio? La música ha sido nuestra unión por más tiempo del que hemos podido hablar, es parte de nuestro sistema emocional, y eso la hace universal.

Hablando de México, hace unos años lanzaron un LP titulado México. ¿Cómo surgió la inspiración para ponerle ese nombre?

Daníel: Estábamos trabajando en el álbum en medio del invierno, había nieve afuera y simplemente cerramos los ojos y pensamos en un hermoso lugar, cálido y confortable, y así fue como México me vino a la mente, por eso decidimos llamarlo así, tanto al track como al disco.

Birgir: Sí, los colores y el buen tiempo son algo especial para nosotros cuando vamos a lugares como México… Es una experiencia de libertad diferente.

¿Cómo recuerdan su primera visita a este país en 1997? En ese momento eran una banda aún nueva.

Daníel: Sí, y fue como una gran entrada al nuevo mundo que es México. Tocamos en Hard Rock Café de la Ciudad de México, y tuvimos problemas, porque el vestuario nos hizo pasar un mal rato; tuvimos problemas para juntar nuestro equipo y...

Birgir: No, la realidad es que como nuestro equipo viajó en un avión diferente al nuestro, la gente estaba muy nerviosa de que no llegara a tiempo, pero pudimos hacer el show, y fue un momento realmente especial.

¿Regresarán a México con este nuevo disco?

Daníel: Definitivamente. Y tenemos que mostrarle el país a Margret.

Margrét: ¡Sí!

Birgir: Espero que a Margrét le guste experimentar un nuevo tipo de comida…

Margrét: Sí, me encanta la comida mexicana, así que puedo esperar.

Birgir: Pero puedo decirte una cosa: la comida mexicana no es igual en México. Tienen todos esos vegetales extraños que no exportan, solo puedes encontrarlos allí. Muchos ingredientes y sabores extraños que no obtienes en ningún otro lugar.

Daníel: Cactus y grillos...

Birgir: Todas las cosas verdes, como los tomates y esas cosas. ¡La comida es muy buena!

Para los que no hemos visto el nuevo show de GusGus, ¿cómo será y quién más los acompaña?

Daníel: Probablemente tengamos una colaboración de José Ramón, que es nuestro artista visual, por lo que habrá un aspecto diferente al que hemos estado haciendo en nuestros shows anteriores. Será muy interesante tanto para la gente que ya nos vio, como para los "recién llegados".

Gracias. ¿Quieren enviar algunas palabras a sus fans mexicanos?

Daníel: Creo que tenemos una relación especial con México, hemos visitado el país varias veces, y siempre ha sido una gran experiencia. Estamos ansiosos por ver a las personas que hemos conocido antes, pero también a los nuevos fans y tocar para todos ellos. Eso es lo que más esperamos en este momento.

Margret: Sí, no puedo esperar para estar ahí y, como dijimos, probar su comida.

Birgir: ¡Vamos a la playa! ¡Margaritas! (risas) Ya estamos esperando llegar, poner los pies en la arena, tener algo bueno para beber y disfrutar del buen tiempo y la buena comida.

Margret: ¡Oh, suena a un sueño!