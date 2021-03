Kult | Mogwai: Un cuarto de siglo de seriedad

Hace ya un cuarto de siglo que Mogwai irrumpió en la escena musical con su propuesta de rock denso e intimista, casi siempre instrumental, que poco a poco sedujo a cada vez más fanáticos alrededor del mundo.

25 años después del lanzamiento de aquel primer EP llamado Young team, la banda liderada por Stuart Braithwaite es uno de los actos más respetados del rock alternativo global, no solo por sus discos de estudio, sino también por la cantidad considerable de grabaciones que han hecho para bandas sonoras.

Así que buscamos al propio Stuart, para hacer un balance de resultados de su banda, justo en el momento en el que tienen una nueva placa circulando, llamada As the love continues.

Se trata de su décimo álbum, que lejos de ofrecer sorpresas, continúa por el mismo camino que han trazado, y que los ha llevado a ser un acto bastante popular, pues tienen 850 mil escuchas mensuales en Spotify, y más de 600 mil seguidores en Facebook; nada mal para una banda que hace música completamente alejada de los estándares comerciales.

El líder de la banda dice que la han pasado muy bien en sus visitas a México y que les encantaría regresar a tocar / Foto: Cortesía

Stuart, ¿cómo te ha tratado esta pandemia?

Bien… He estado bien. Vaya, igual que todos: no he podido viajar, no he podido ver a mi familia lo cual no ha sido genial, pero estoy bien, tengo algo de espacio aquí y lo manejo bien.

En 2020 se cumplieron 25 años del surgimiento de Mogwai. ¿Cómo te sientes al respecto?

Para ser honesto, me siento muy orgulloso; quiero decir, ha pasado mucho tiempo, pero también hemos hecho mucha música, además de que hemos estado en lugares fantásticos y nos hemos divertido mucho. Estoy realmente muy orgulloso de haber logrado hacer esto durante tanto tiempo.

¿Después de todo este tiempo, ha cambiado la idea que tenías originalmente de la banda?

Mh… No realmente, creo que siguen siendo las mismas ideas. Obviamente cambia el alcance que tenemos, porque ahora tocamos para más personas, pero la idea de cómo hacemos la música y de lo que queremos hacer sigue siendo la misma de siempre.

Y ahora tienen este nuevo álbum, As the love continues, con el que por cierto han llegado al número uno de las listas británicas por primera vez.

Sí… Se siente muy bien. Me quedé bastante sorprendido cuando me enteré de eso. Fue algo muy inesperado, pero también fue una semana divertida. Creo que estaba bastante nervioso, porque no estábamos seguros de qué iba a suceder, y luego me sentí feliz cuando sucedió.

¿Hicieron algo diferente esta vez?

Solo hicimos un concierto en vivo en línea, una semana antes del lanzamiento del disco, así que tocamos todas las canciones nuevas y quizás eso fue algo que ayudó, pero realmente no hicimos nada diferente, para ser honesto.

¿Crees que con los años su música se ha vuelto un poco más accesible o más fácil de escuchar para un público más amplio?

Tal vez, porque para ser honesto, algunos de nuestros primeros discos fueron más duros. Creo que tal vez ahora más gente está interesada en el tipo de música que tocamos, y especialmente en este año en el que las personas tal vez toman la música como algo que seguramente les ayuda personalmente… Creo que el hecho de que nuestra música sea bastante emocional, quizás ha ayudado a que ahora conectemos con más personas.

El estudio de la banda, ubicado en Glasgow, Escocia / Foto: Cortesía Antony Crook

Por otro lado, su música siempre tuvo ese ingrediente ambiental, casi cinematográfico, por lo que ya han hecho mucha música para bandas sonoras. ¿Para ustedes cambia la forma de trabajar cuando lo hacen por encargo?

Sí, es diferente porque la gente te pide que hagas algo en lugar de que decidas hacerlo tú mismo, pero disfruto de ambas formas de trabajar, porque es bueno ponerte a prueba y ver cómo puedes aplicar lo que haces al proyecto o a la obra de otra persona… Definitivamente, es algo que nos ha gustado hacer.

Cuando pienso en Mogwai, la primera idea que me viene a la mente es que se trata de una banda “seria”. ¿Coincides con eso?

Sí… aunque a veces nuestra banda o algunos cuentos son bastante tontos, siempre está esa base musical que tomamos desde el principio de la banda y cuya influencia venía de grupos como Joy Division y My Bloody Valentine. Digamos que solo queríamos hacer nuestro propio mundo, quizá no tan bueno como ellos, pero que fuera nuestro propio mundo.

Por fortuna tienen una legión de seguidores que conecta muy bien con la banda.

Sí… la gente nos conoce bastante bien, así que nos entienden. Cuando comenzamos la banda, muchos a veces pensaban que éramos muy serios y, aunque sí, nuestra música es muy seria… En realidad somos tipos normales, ya no hacemos el tonto como cuando éramos más jóvenes, así que ya no nos pueden malinterpretar; creo que ahora la gente tiene una buena idea de lo que está sucediendo con nosotros.

Hablando de ello, hubo una época en la que dieron mucho de qué hablar, porque eran unos grandes detractores de Blur… ¿Cómo recuerdas esos días?

Bueno, sí… Fue hace mucho tiempo. Fue muy divertido, pero sucedió precisamente cuando éramos muy jóvenes, ahora hemos pasado de eso.

Hablando de los artistas que les gustan, ¿hay quizá algo de música que escuchen, aunque la gente no lo asocie tanto con ustedes?

Bueno, escucho mucha música pop; me gusta mucho Lana del Rey, Lady Gaga, también me gusta el hip-hop como Public Enemy, Kendrick Lamar y la música clásica. Escucho casi de todo; también me empezó a gustar el jazz antiguo, en realidad escucho mucha música, de diferentes estilos.

Foto: Cortesía Antony Crook

¿Y cuál sería tu banda favorita de Glasgow?

Arab Strap, definitivamente. Porque son realmente geniales y sus discos fueron de los mejores que escuché en mucho tiempo.

Hablando de Escocia, ¿cómo crees que les afectará el Brexit?

Creo que solo causará problemas, en realidad estoy más preocupado por los músicos más jóvenes… Nosotros probablemente podamos manejarlo bien, pero esto va a afectar a muchos músicos jóvenes y también a la gente de otros países, como Francia o Alemania, que ya no podrán venir tan fácilmente... Creo que todo eso ha estado mal, es una mala situación la que ha provocado.

Si no recuerdo mal, solo se han presentado dos veces en México, ¿cierto?

No recuerdo bien los lugares, no han sido muchas veces, pero definitivamente nos encantaría ir más. Es un país que realmente amo y el cual he visitado otras veces, además de cuando hemos ido a tocar. Es un país muy bueno y me encanta la gente, que suele ser muy amable, además de que me encantaron las ruinas de Tulum… Realmente es un pais asombroso.

¿Qué más recuerdas de México?

Bueno, una vez fuimos de vacaciones a nadar y resultó una de las cosas más geniales. También fuimos a una bahía y vimos muchos delfines y manatíes, y los templos mayas. La pasamos de maravilla en México, definitivamente fueron buenos tiempos.

Muchas gracias, Stuart.

¡Gracias! No podemos esperar para volver y tocar ante ustedes. Amamos a México y queremos volver pronto.

