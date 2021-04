Kult | Steve Aoki: Más allá de las pistas de baile y los raves

No solo se trata de uno de los DJ más famosos del mundo. Son tan diversas las áreas en la que el norteamericano Steven Hiroyuki Aoki, mejor conocido como Steve Aoki ha incursionado, siempre con éxito, que se ha convertido en una de esas figuras que rebasan lo estrictamente musical, para ser consideradas como gente del entretenimiento.

Y es que además de su carrera como productor, ejecutivo discográfico y claro, estrella de la música, el artista ha destacado como empresario en la industria restaurantera, la moda y hasta la ciencia.

En entrevista con El Sol de México, Aoki habla de todas estas facetas y recuerda su conexión con movimientos tan vigentes como el feminismo y el punk, con los que estuvo ligado mucho antes de convertirse en una celebridad.

Hábil, como es toda figura de su tamaño, no desperdicia el tiempo y se apresura a hablar de que ha lanzado una nueva división latina de su sello Dim Mak, que lleva el nombre de Dim Mak En Fuego, con la cual ha firmado a la banda mexicana Aquihayaquihay, y a la cantante venezolana Andrekza.

“Me encanta ver crecer a los artistas jóvenes y estoy muy, muy emocionado y feliz por esto”, asegura.

Steve, en los últimos años has dejado tu interés y conexión con la cultura latina.

¡Sí! Bueno, desde que salí de gira como DJ, uno de mis lugares favoritos para tocar fue México, y esto es porque la multitud siempre da mucha energía, es tan apasionada y cariñosa. Definitivamente, la mejor multitud está ahí, porque es salvaje, te lo prometo… Recuerdo que toqué en León, para unas 150 mil personas y ese fue uno de los mejores shows que he tenido. Estoy muy agradecido con mis fans de México y, en parte por eso es que quiero hacer más música con influencia latina; hacia allá va mi música, así que agradezco a Daddy Yankee por apoyarme, a Elvis Crespo, a Nicky Jam, a J Balvin, a El Alfa y a Maluma. Pronto saldrá una nueva canción de Farruko… Todos ellos han sido un gran apoyo para mí.

Entonces ya debes dominar el idioma español…

(risas) ¡Poquito! En realidad tengo que aprenderlo. Prometo que es algo que tengo que hacer.

Pero más que un interés particular por lo latino, la mira de Steve Aoki está en seguir expandiéndose hacia distintos mercados, como deja ver con uno de sus últimos sencillos, titulado “Mambo”, en el que comparte créditos con el dominicano El Alfa, el italiano Sfera Ebbasta, el franco-mauriciano Willy William y el jamaicano Sean Paul, junto a los productores estadounidenses Play-N-Skillz.

“Amo a El Alfa, para mí es el futuro de la música; pero este track se trata de ser globales, ciudadanos del mundo. Me encanta poder tener tantos idiomas en una canción: inglés, español e italiano, todos bailando al mismo ritmo. Estoy muy feliz por lo gratificante que es trabajar juntos y por el éxito que está teniendo la canción”, nos cuenta.

Según tu biografía, te graduaste de la Universidad de California con posgrados en Sociología y Estudios de la Mujer. ¿Te consideras un feminista?

Sí, y aunque no ande diciéndolo siempre en voz alta, definitivamente quiero que el mundo vea que hombres y mujeres no estamos en lugares iguales; el mundo que me gustaría ver es uno donde haya igualdad… Necesitamos un lugar que represente a hombres y mujeres por igual, necesitamos mirar la historia y luchar para que realmente haya un progreso; tenemos que luchar porque hombres y mujeres seamos personas iguales.

Pocos saben de tu fundación, que se dedica a la medicina regenerativa del cerebro. ¿Cómo surgió esa idea?

Es que, si realmente piensas en el cerebro humano, es una de las cosas más desconocidas, fenomenales y fascinantes del mundo. Es una locura. Es algo que si realmente entendieramos, iríamos mucho más allá. Los investigadores están tan fascinados con el cerebro, aunque desafortunadamente esa conversación se queda en un círculo muy pequeño, porque no tienen suficiente financiamiento. La base de la fundación es la salud del cerebro, la investigación y la búsqueda de formas de curar enfermedades relacionadas con él. No te imaginas cuántas personas padecen una enfermedad degenerativa cerebral. Si piensas en las personas que conoces, habrá por lo menos una o dos, y todo puede empeorar, por ellos necesitamos más fondos para investigación y para encontrar curas, ese es el objetivo. Así que estoy muy feliz de hacer lo que puedo en ese aspecto.

Hablando de enfermedades, Aoki cuenta que durante la pandemia ha estado muy ocupado, centrado en cosas diferentes. Y es que sus múltiples actividades, dentro y fuera de la música deben exigir, cuando menos, una buena organización.

¿Cómo haces para dedicarte a tantas cosas a la vez y asegurarte de que todas salgan bien?

Bueno, tienes que formar equipos, y que todos sean realmente buenos, eso es muy importante. Cada uno de los equipos con los que trabajo están muy felices de hacer lo suyo; necesitas tener buenas personas a tu alrededor y tienes que aprender a gestionarlas. Es un trabajo de 24 horas al día y de tener un plan y una estructura; solo así puedo estar concentrado en cada aspecto.

Volviendo a la música, ¿cómo recuerdas la primera parte de los dosmiles, cuando lanzaste discos importantes de bandas de rock como Bloc Party, The Kills y The Mystery Jets?

Fue una época muy divertida, la recuerdo muy bien. Fue incluso antes de comenzar como DJ... Era tan joven. Atesoro esos momentos; fueron cosas muy importantes, y sin las cuales definitivamente ahora no estaríamos donde estamos.

Su relación con el punk

Pero la conexión de Steve Aoki con el rock, y más concretamente con la vertiente del punk, se remonta a muchos años antes de que comenzara su carrera. Son bien conocidas las tocadas de hardcore que organizaba en la universidad, y su posterior coincidencia con Michael Davis, el bajista de la banda protopunk MC5, cuando este dirigía la fundación altruista Music Is Revolution.

Posteriormente, ya como artista, lo escucharíamos haciendo canciones con bandas como The Exploited ( “The Kids Will Have Their Say” ) y remezclando el clásico de la banda Crass, “Banned From The Roxy” , en una versión dubstep muy consistente.

Sorprende la capacidad que tienes para colaborar con todo tipo de gente, desde lo más mainstream, hasta lo más punk, como en el caso de MC5, The Exploited o Crass.

Oye, ¡realmente te la sabes! Sí, al principio de mi carrera musical tuve la suerte de poder trabajar con Crass; fue algo que nunca pensé que podría suceder, así que cuando se dio la posibilidad, no lo dudé y me aventé a hacerlo. Sobre MC5, pues Michael Davis me invitó a trabajar con él en algunas cosas y también lo hice con su esposa, Angela Davis, que es una mujer maravillosa… Crecí con MC5, y me encanta el rock, me encanta el punk, toda esa historia. En general, me encanta encontrar la manera de colaborar con diferentes tipos de personas. Ha sido maravilloso voltear hacia el pasado y ver lo que hice con toda esa gente increíble.

Hablando de otros artistas, recientemente cuando se separó Daft Punk, dijiste que fue una banda muy importante para ti.

¡Sí! Daft Punk para mí son la figura más importante de mi vida, porque son como una experiencia de evolución, algo que generó muchas emociones y que me cambió. Y no es broma: me cambiaron como persona, espiritual y emocionalmente. Pero también cambiaron la forma en que yo pensaba sobre el proceso creativo y la manera de producir. Es una locura pensar en todo lo que puede hacer un show en ti, y ese es el poder de la música, así que cuando volvamos a tocar en vivo, lo primero que quiero es volver a Latinoamérica para vivirlo de nuevo y darlo todo...

Entonces definitivamente volverás a México.

Sí, seguro que lo haré. Tengo un show pendiente en un festival de Cancún. Puedes contar con eso. He ido de gira a México durante más de una década y me considero muy afortunado por ello… Estoy muy agradecido con toda la gente de México por su amor y su apoyo a mi música… ¡Gracias!

