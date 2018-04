Kurt Cobain: a 24 años de su muerte, cinco documentales para entender su vida

El ídolo que marcó a toda una generación, Kurt Cobain, tenía 27 años cuando tomó la decisión de suicidarse, en una carta explicaba sus motivos lo que lo convertiría en toda una leyenda e influencia de la música.

El 5 de abril de 1994 dejó de existir una de las grandes promesas del grunge, quien marcó un antes y un después con Nirvana, sus temas como "Smells Like Teen Spirit", "Come As You Are" o "In Bloom" ahora son considerados temas clásicos.

Foto: Captura "MTV Unplugged

Estaba en la cima del éxito, pero la depresión inundó su mente. A pesar de tener a su familia, estaba convencido de que ya no había más camino para él, pues como escribió en su nota suicida "Es mejor estar quemado que desvanecerse".

Han pasado 24 años sin el vocalista de la que se considera la banda pionera del grunge, algunos nos seguimos preguntando ¿qué sería de él si no hubiera tomado esa decisión?

Pero las cosas no se pueden cambiar, pero sí conocer pasajes de su vida o pequeños secretos que podrían ayudarnos a entender un poco más los pensamientos del artista, para eso te recomendamos cinco documentales que te harán amarlo u odiarlo más por su decisión:

About a son

Este documental dirigido por Aj Schnack nos lleva a la ciudad natal del vocalista de Nirvana, Aberdeen, Washington. Lo mágico de este filme es que es narrado por Cobain ¿y cómo se logró?, pues gracias al audio de una entrevista donde cuenta la historia de cómo se formó la banda. El cierre del filme te va a encantar.

Montage of heck

Un trabajo del director Brett Morgen que se estreno en 2015 en el Sundance Film Festival, donde se relata a través de videos caseros hechos por Cobain su vida fuera del escenario. Dibujos e incluso páginas de su diario ayudan a entender el por qué de su personalidad.

Last days

Más que un documental, es una película en donde, como su nombre lo dice, narra los últimos días de Kurt. El director Gus Van Sant dejó que viera la luz en 2005 en el Festival de Cannes, la cual recibió el premio técnico. Es protagonizada por Michael Pitt, Lukas Hass y Asia Argentino.

Kurt and Courtney

Este documental controvertido, muestra el romance que también estuvo presente en la vida del músico, Courtney fue su pareja en el momento de su éxito y su trágico desenlace, con ella procreó a su hija Frances.

Pero este documental del director Nick Broomfield muestra cómo era su relación, los complicados momentos como esposos e incluso la idea hipotética de que la propia Courtney lo habría orillado al suicidio.

El escandaloso tema que plantea el filme de 1998 provocó que se suspendieran su estreno en el Sundance Film Festival, pues Love no estaba de acuerdo y amenazó con demandar a los organizadores porque contenía música que ella no autorizó.

Soaked in bleach

Tal vez el más polémico de todos, este documental nos regala la idea de que tal vez su muerte no fue un suicidio.

El director Benjamin Statler pone en la mesa todas las inconsistencias del caso, esto con ayuda de Tom Grant, un investigador privado que fue contratado Courtney Love días antes del "supuesto" suicidio de Kurt.

10 canciones para no olvidarlo

Aquí te dejamos nuestra lista de Spotify para recordar al ídolo del grunge: