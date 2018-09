La Academia rinde homenaje a la música regional mexicana

Una noche de sorpresas vivieron los participantes del reality musical La Academia, quienes en la gala de este domingo interpretaron piezas icónicas de la música regional mexicana, por motivos de las celebraciones patrias.

Desde que arrancó este concierto, en las instalaciones de TV Azteca, se anunció que alguno de los expulsados tendría la posibilidad de regresar a la contienda, siempre y cuando el público así lo eligiera.



Pero el trato fue que si algún eliminado regresa (Montse, Mon, Marian, Dani, Ana, Adolfo o Isbo), entonces alguien que continúa en el programa dirá adiós al “show”, si no, entonces nadie sale.

“Se van a estremecer con una noticia, un aplauso para recibir a los exacadémicos, uno de ustedes, podría tener una segunda oportunidad de regresar, pero eso sólo lo decide la gente”, dijo el conductor Adal Ramones.

Entonces uno a uno, los vocalistas hicieron lucir su voz en esta velada, Kath, Silvia, Dalia, Pao, Fer, Diego y Alexis, quienes recibieron, respectivamente las críticas constructivas de los miembros del jurado.

Al final de la presentación, cuando Adal Ramones tuvo que decir los resultados finales, los nervios aumentaron, pues con el 52 por ciento se decidió que nadie regresara y por lo tanto nadie quedaría eliminado.

“Ustedes a seguir aprendiendo, no pueden desperdiciar el entrenamiento, ni su entrega”, aseveró el anfitrión, quien también le dio la bienvenida esta cita a la soprano Susana Zabaleta, quien deleitó con un acto musical al cantar “Deja que salga la luna”.

Un momento emotivo se vivió cuando el papá y hermano de Diego, Agustín y Diego Almonte, aparecieron en el escenario para saludarlo y darle ánimos para este concurso televisivo.

“Estoy muy orgulloso y agradecido del pueblo mexicano que lo recibió, hemos buscado más apoyo en Chile: hijo, sigue adelante”, señaló su padre, mientras que su hermano afirmó que él lo ve como su ejemplo a seguir.

“Felicidades hermano, lo has dado todo, recuerda que no importa ganar o perder, sino darlo todo, he visto el concierto cada semana y lo has hecho”, dijo.

Mientras que Diego respondió a su familia “no hubo posibilidad de que estuviera acá, si no fuera por ellos, les debo todo, me siento muy feliz, porque hayan aceptado mi decisión de haber querido ser cantante”, concluyó.