Poncho de Nigris anuncia que si gana La Casa de Los Famosos donará su premio al DIF de NL

Son los últimos días de La Casa de los Famosos, el reality show terminará el próximo domingo 13 de agosto y el ganador se llevará el jugoso premio de cuatro millones de pesos.

Aunque hay favoritos de todos lados, pero no hay nada seguro, hay algunos participantes, como Poncho de Nigris que han revelado sus intenciones en caso de hacerse con el gran premio.

“No me importa el dinero”

Poncho de Nigris es uno de los finalistas, y aunque no es uno de los favoritos, prometió que en caso de ganar, donaría los cuatro millones de pesos a Mariana Rodríguez, titular de Amar a Nuevo León para que mejoren las instalaciones del DIF de dicha entidad.

Primero pidió el apoyo de todos sus paisanos norteños, ya que dijo, era el único regio que estaba en la competencia, por lo que pidió el apoyo de todos para que el premio se quedará en Monterrey.

“Me acaban de decir que el viernes sale el primer expulsado. Yo lo único que les quiero decir es que sí me gustaría llegar a la final del domingo y espero todo el apoyo de la República Mexicana”.

“Espero que les haya gustado mi personalidad, la personalidad de Don Poncho de Nigris, el señor de 47 años que evolucionó y aprendió de los errores y está tratando de ser una mejor versión suya que soy pues el representante de la familia en este reality con mis bebés y lo único que les quiero decir es que me ayuden con su voto.”





“Soy el único representante regio en La Casa de los Famosos. Le pido el voto a todo Nuevo León, somos muchos más, aparte la República mexicana, que yo sé que he ido a diferentes partes de la República Mexicana, toda la he recorrido y en todas me han tratado con madre”.

“Espero que les haya gustado la personalidad de este viejo lobo de mar, que he aprendido un poco y que he tratado de guiar al grupo para que lleguen todos juntos y lo logramos, que lleguemos todos juntos a la final, pero yo lo que quiero hacer es que les voy a prometer esto y no es por manipulación ni nada”.

Luego dijo que no buscaba quedarse con el dinero ya que eso no le interesaba, lo que buscaba era que el premio estuviera en su tierra, por lo que dijo que ese dinero lo donaría a Mariana Rodríguez, y que ella sabría cómo usarlo en beneficio de los niños.

“El premio es algo simbólico, esos cuatro millones si yo me los llego a ganar es que voy a ir con Mariana Rodríguez y ustedes lo van a ver y lo voy a hacer público. ¿A qué niños quieres que le done este dinero? Porque los niños se merecen todo y el dinero no me importa”.

“A mí me importa el reconocimiento de poder llegar a Monterrey, el premio de La Casa de los Famosos, entonces puede ser primero segundo y tercer lugar, pero el primero es el premio, si el primero me lo llevo a ganar el dinero así completo, los 4 melones, los voy a donar para los niños, los niños con cáncer”.

“Mariana Rodríguez sabe qué onda y le mando un saludo a Mariana Rodríguez, hago pública la donación de los 4 millones, no me interesan”.

Finalmente, agradeció a todos los mexicanos que lo apoyaron y esperaba el apoyo para ganar el primer premio.

“No me gusta decir esto en las ante las cámaras, lo estoy diciendo para que lo grabe alguien que me esté escuchando”.

“Gracias a todos y espero que me apoyen. Y arriba Monterrey, arriba los regios y arriba el norte. Puro pinche team, infierno raza. Gracias a todos.”