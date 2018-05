La historia del Mundial en palabras del exfutbolista, Hugo Sánchez

El canal History anunció un especial de futbol que se transmitirá por su señal del 28 de mayo al 10 de junio y por 14 días consecutivos desfilarán verdaderas estrellas de los mundiales de futbol y claro, en México el representante digno para hacerlo es Hugo Sánchez.

El famoso jugador que popularizó la camiseta del equipo madrileño con el nueve en la espalda fue goleador histórico del Real Madrid, embajador en el mundo de esta franquicia y el mejor jugador de futbol que ha tenido México en todos los tiempos, ahora se une al canal History para presentar el especial History Futbol con más de 50 horas de contenido divididos en entrevistas a jugadores, entrenadores, representantes y comentaristas, además de documentales de gran valor repasando la historia de cada uno de los equipos que se enfrentarán este año en Rusia.

Organización Editorial Mexicana habló en exclusiva con el pentapichichi, un verdadero héroe para los seguidores del Real Madrid y un verdadero orgullo para este equipo que en varias ocasiones lo ha homenajeado y hasta nombrado embajador en todo el mundo de esta escuadra y de la liga española.

“Vengo de Madrid, donde saludé a Iker Casillas, estuve con muchos amigos y fans, allá son muy encantadores conmigo, allá sí saben quién es Hugo Sánchez”, expresó el ex jugador de Pumas en la década de los 70.

“México necesita creer más en él, por esa razón no crecemos a nivel de otros países, si hiciéramos las cosas más coherentes y pusiéramos a los mejores en los puestos importantes creceríamos mejor, el país ya nos exige tomar esas medidas, vemos hacia otras partes del mundo y vemos que no estamos creciendo, sino retrocediendo”, señaló.

Respecto a la liga mexicana, comentó que es una lástima para él regresar y saber que ya hay cierre de estadios, “hasta que no seamos autónomos no veremos un mejoramiento en nuestro futbol, lo mismo pasa con la Selección que no es autónoma, ni los jugadores lo son y estamos metidos en un sistema que necesita ser erradicado para ya no simplemente soñar con un quinto partido en los mundiales, sino cumplirlo”, expresó.

Hugo Sánchez, quien ya fue integrado por el Real Madrid en su once perfecto de todos los tiempos, dijo que en la actualidad le toca a Cristiano Ronaldo saborear ese éxito, “fueron años duros, pero logré mi objetivo, fui campeón de goleo varios años y mi chilena es considerada el Mejor Gol del Mundo”, expresó el delantero.

Por cierto, esa chilena fue en un partido contra el Logroñes el 10 de abril de 1988 y si el nombre del equipo se lee al revés, significa señorgol.

Por último, Hugo expresó que tiene esperanzas de algún día ver a un mexicano destacar en el extranjero como él lo hizo, “espero verlo antes de que me muera, pero por ahora me toca contar mi historia, lo que el futbol me dio a mí y lo que yo le día a él”, finalizó el romperedes.





¿Quién es Hugo Sánchez?

-Nació en la Ciudad de México, 11 de julio de 1958.

-Debutó en la Liga Mexicana de Futbol en 1976.

-Campeón con Pumas (1976-1977), (1980-1981).

-1982 se traslada a la Liga Española de Futbol con el Atlético de Madrid.

-1985 Campeón Copa del Rey y gana su primer Pichichi (19 goles).

-1986 es fichado por el Real Madrid y ese año gana su segundo Pichichi (22 goles). También es campeón de la Champions League UEFA.

-1987 Es campeón de la Copa del Rey y gana su tercer Pichichi (34 goles).

-1988 gana su cuarto Pichichi (29 goles). Campeón de la Champions League UEFA.

-1990 gana su quinto Pichichi (38 goles). Campeón de la Champions League UEFA. Ganador de la Bota de Oro de Europa.

-1992 su última temporada con el Real Madrid.

-1993 es fichado por el América en México (11 goles).

-1997 se retira del futbol jugando una última temporada con el Celaya (2 goles).

-2000 es considerado el Mejor Futbolista mexicano del Siglo XX nombrado por FIFA.

-2010 Reconocido con el Galardón Golden Foot (pie de oro) en Mónaco, dentro del grupo selecto leyendas del futbol.

-2015 Cuarto máximo goleador den la historia de la Liga Española con 234 goles.