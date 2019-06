La marihuana no ha matado a nadie, la prohibición sí: Gael García Bernal

Acompañado de los actores y productores en la presentación de su segundo largometraje Chicuarotes, Gael García Bernal dio su postura frente al consumo y el uso de la marihuana en el país. “La marihuana en sí no ha matado a nadie, la prohibición de la marihuana sí ha matado muchísimas personas” asegura.

“Los invito a que saquen su amparo” comentó tras haber recibido el pasado 3 de junio un amparo para el uso recreativo de la marihuana. “Yo como posible consumidor estoy ejerciendo mi libertad para no afectar a terceros, y les confieso ni me gusta, no me pega bien” añadió entre risas.

A su juicio “creo que ya estamos suficientemente maduros, inteligentes y sensatos para decidir. Mucho de esta política prohibicionista ha generado el sentido opuesto a mejorar la salud, el entorno, el marco civil que habitamos, lo que ha generado muchísima violencia”, dijo el actor que debutó como director en 2007 con la cinta Déficit.

Chicuarotes narra la historia de dos jóvenes, Cagalera (Benny Emmanuel) y Moloteco (Gabriel Carbajal), provenientes de un pequeño pueblo de Xochimilco llamado San Gregorio Atlapulco, que en su desesperación por dejar de tener la precaria vida que llevan, ven en la delincuencia una salida.

“Es una fábula, que trata de la pérdida de la inocencia donde estos niños están navegando en narrativas impuestas” manifestó el Gael quien considera alarmante la normalización de temas como el secuestro en el discurso, “hemos llegado a un momento trágico en el que es plausible secuestrar a otro para obtener dinero; un niño secuestrando a otro niño”, sin embargo, considera que la película no tiene la intención de dar “una respuesta moral al respecto”.

Foto: Cuartoscuro

Para Leidi Gutiérrez, quien interpreta a Sugehili una de las posibles soluciones a la problemática que explora la película, está en la educación. “Creo que todo viene de la educación en casa y la siguiente en escuelas, debería fortalecerse, eso es lo que hace falta” comentó.

Por su parte, Benny ve en la empatía parte de la solución. “Sé que desde el minuto tres de la película puedes odiar a mi personaje y lo más difícil es empatizar con él, pero creo la unica manera en la que podríamos mejorar como sociedad seria que la gente se parara más en los zapatos del otro”.