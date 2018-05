La nueva gira de Iron Maiden ya está en marcha

Iron Maiden están ya en marcha con The Legady of the Best European Tour, la gira con la que intentarán llenar el aforo del estadio Wanda Metropolitano de Madrid el próximo 14 de julio, en su concierto más ambicioso hasta la fecha en suelo español.



Tras la noche del debut en Tallin (Estonia), la banda británica comandada por el bajista Steve Harris y el vocalista Bruce Dickinson actuó en la noche del lunes en el Hartwall Arena de Helsinki (Finlandia) con el show ya algo más rodado y sin los nervios del estreno.



El concierto arrancó con Aces High y un avión de guerra en movimiento suspendido sobre el escenario, dando paso después a Where eagles dare y otros temas de su repertorio no precisamente habituales como The clansman, Sign of the cross, For the greater good of God, The wicker man y Flight of Icarus.



El concepto de esta gira está inspirado por el juego de smartphone y el cómic Legacy of the Beast, por lo que el diseño del escenario tiene guiños a ese imaginario, con diversos mundos diferentes pero interconectados. El repertorio mira mucho a los años ochenta sin olvidarse de algunas sorpresas más recientes.



Las canciones que sonaron en Helsinki fueron Aces High, Where Eagles Dare, 2 Minutes to Midnight, The Clansman, The Trooper, Revelations, For the Greater Good of God, The Wicker Man, Sign of the Cross, Flight of Icarus, Fear of the Dark, The Number of the Beast, Iron Maiden, The Evil That Men Do, Hallowed Be Thy Name y Run to the Hills.