La reina de Spotify: Taylor Swift rompe récord de reproducciones con Midnights

Uno de los estrenos que más esperaban los fanáticos de la artista Taylor Swift era su nuevo álbum, Midnights, el cual se lanzó el día de ayer. Y solo le bastó 24 horas para convertirse en el álbum más reproducido en día de lanzamiento en Spotify.

"Y antes que el reloj diera las doce, Taylor Swift rompió el récord del mayor número de reproducciones en un único día en la historia de Spotify. Felicitaciones", tuiteó la cuenta oficial de Spotify la tarde del viernes.

"Midnights", el décimo álbum de Swift, marca un emotivo regreso a la senda del pop. "¿Cómo soy tan suertuda?", reaccionó la cantautora de 32 años en Twitter. "¿Cómo es que esto ocurrió??!?!", agregó.

"[El álbum] es la historia de 13 noches de insomnio repartidas a lo largo de mi vida", explicó Swift más temprano, también en Twitter.

"Pienso en 'Midnights' como un trabajo conceptual, con estas 13 canciones creando una imagen completa de las intensidades de esa hora mística y loca".

Surprise! I think of Midnights as a complete concept album, with those 13 songs forming a full picture of the intensities of that mystifying, mad hour. However! There were other songs we wrote on our journey to find that magic 13.https://t.co/jjqUNkpPke pic.twitter.com/LKI3GmpPRF — Taylor Swift (@taylorswift13) October 21, 2022

"'Midnights' es una mezcla de intensidad, altibajos y flujos. La vida puede ser oscura, estrellada, nublada, aterradora, electrizante, caliente, fría, romántica o solitaria. Igual que la medianoche", prosiguió.

En Spotify, la estadounidense incluyó videos cortos para comentar lo que la desvela, y lo que la inspiró en este trabajo que ficha a su antiguo colaborador, el productor Jack Antonoff.

Midnights is a wild ride of an album and I couldn’t be happier that my co pilot on this adventure was @jackantonoff. He’s my friend for life (presumptuous I know but I stand by it) and we’ve been making music together for nearly a decade HOWEVER…https://t.co/jjqUNkGSme pic.twitter.com/v7LboJJ9Ik — Taylor Swift (@taylorswift13) October 21, 2022

"La primera cosa que me mantiene despierta en las noches y me inspiró en este álbum es ... el autodesprecio", dice Swift encogiéndose de hombros y sonriendo. Fantasear con venganza, preguntarse qué podría haber sido, enamorarse y desmoronarse completan la lista.

Las melodías de "Midnights" se inclinan hacia el electro-pop, con el uso de sintetizadores, alejándose de la vena indie-folk de sus dos trabajos previos, "evermore" y "folklore", que se llevó un Grammy al mejor álbum del año en 2021.

Midnights teaser trailer tonight during the 3rd quarter of Thursday Night Football on @primevideo so … meet me there? pic.twitter.com/hr8ii9Oinj — Taylor Swift (@taylorswift13) October 20, 2022

La producción cuenta con la colaboración de la diva del pop Lana Del Rey, quien aparece en "Snow on The Beach", e incluye en los créditos a la actriz Zoe Kravitz.

Fiel a su estilo, Swift recompensó a sus fans, liberando "Midnights" en las plataformas de reproducción digital con una versión ampliada titulada "3 am Edition", que incluye siete temas adicionales.

La espera por el disco a la medianoche fue tal que algunos seguidores en Estados Unidos, Francia y Reino Unido reclamaron que problemas técnicos les impedían escuchar las anheladas canciones en la primera hora del lanzamiento.

Muchos "Swifties" enfadados fueron a las redes sociales en la madrugada para publicar capturas de pantalla con mensajes de error en sus reproductores: "Algo va mal. Inténtalo de nuevo".