¡La reina del cubrebocas! Lady Gaga conquista con su "desfile" de mascarillas en los VMA's

Una vez más Lady Gaga conquistó a sus seguidores durante los MTV Video Music Awards 2020 al protagonizar todo un "desfile" de originales cubrebocas con motivo de la pandemia que continúa acechando al mundo.

La cantante dejó atrás la típica mascarilla y presumió varios estilos súper originales y llamativos a lo largo de la ceremonia, donde tuvo múltiples apariciones.

Quiero todxs esos cubrebocas @ladygaga 😍😍😍😷💕 pic.twitter.com/97kvP5YidE — Joe 〽✍ 💚 (@Only_One_Fanboy) August 31, 2020

La primera que llamó la atención fue una gran mascarilla rosas con alambres y malla metálica, pero después impactó aun más con otra negra que tapaba prácticamente toda la cara y que en la zona frontal tenía una pequeña pantalla de luces que cambiaban de color, y más tarde con una de cuero decorada con largos cuernos en los laterales.

Esas fueron sólo tres de los numerosos tapabocas que usó para recoger los cinco premios que ganó, entre ellos 'Artista del Año', así como el que portó durante su presentación con Ariana Grande para interpretar su éxito "Rain on me".

El estilo dramático se lleva hasta en el cubrebocas. Y como diría Lady Gaga, portarlo es un ”respeto a los demás”. pic.twitter.com/Ou9Oe6d6vm — Rebeca Maccise (@rebecamaccise) August 31, 2020

Si Ariana Grande y Lady Gaga pudieron cantar y hacer un show con cubrebocas, supongo que no hay excusa para que la gente no use 😌 #VMAs pic.twitter.com/GyI9vbdaR3 — Bad Guy Carlos (@CarlosRamAG) August 31, 2020

Gaga no sólo dio una "cátedra de moda" sobre cubrebocas, sino que también envió un emotivo mensaje al ser la primera en recibir el nuevo premio 'Tricon', que reconoce el talento de un artista en tres o más disciplinas distintas.

La intérprete exhortó a sus fans a seguir sus sueños a pesar del difícil año que se ha vivido a causa del coronavirus, por lo que les pidió dedicarse un momento para premiarse "por ser valientes" y pidió al público cuidarse y usar cubrebocas.

"Cuídense. Digan lo que piensan y, aunque suene como disco rayado, usen mascarilla, que es una señal de respeto".

👏🏻👏🏻👏🏻 Lady Gaga #LadyGaga ha sido la cantante más premiada en los MTV #VMAs ... y deja un gran mensaje al público... dedíquense un momento para premiarse por se valientes en este año tan difícil... estén a salvo, usen cubrebocas 😷🎶

pic.twitter.com/KmcxxiAvhu — Lalo González (@LaloGonzalezM) August 31, 2020

Cabe destacar, que esta edición de los VMA's brilló también sus participaciones virtuales y discursos contra el racismo, así como por sus nuevos premios ante el catastrófico año vivido por la industria musical, privada de festivales y conciertos a causa del Covid-19.

