La Reina está de vuelta: Queen lanzará álbum en vivo con Adam Lambert

La banda de rock Queen lanzará el viernes un nuevo álbum en vivo para animar a sus seguidores "atrapados en casa", que muestra lo más destacado de sus conciertos, desde Río a Sídney, durante los últimos siete años.

Será la primera presentación de un disco en vivo del cantante Adam Lambert, el exconcursante de "American Idol" que realiza una gira con la banda en reemplazo del extravagante líder Freddie Mercury, quien murió en 1991.

La planeada gira europea de la banda fue cancelada este verano boreal debido a la pandemia.

"Con suerte, esto le dará a la gente un sustituto de la realidad mientras están encerrados en casa", dijo Lambert.

"Live Around The World" incluye los 22 minutos del concierto benéfico Fire Fight Australia de febrero en Sídney, donde interpretaron los temas que tocó la banda original en 1985 en Live Aid, incluyendo "Bohemian Rhapsody", "We are the Champions" y "Radio Ga Ga".

El grupo ha tocado para 4 millones de personas desde que Lambert se incorporó.

"No puedes evitar involucrarte y sumergirte en este maravilloso mundo de unión que tenemos en las giras (...) Creo que a la gente le encantará. Es casi como estar allí", dijo el guitarrista Brian May a Reuters.

El baterista Roger Taylor dijo que la idea de un álbum en vivo surgió después de que su equipo de los shows reunió una selección de clips para YouTube.

"Le eché un vistazo y pensé, 'esto es genial. Espera, hemos cancelado la gira, ¿por qué no hacemos un álbum en vivo con esto?'. Realmente fue tan simple como eso", dijo.

La banda reconoce que extraña estar de gira.

Ver esta publicación en Instagram 🚨 Join @brianmayforreal @rogertaylorofficial and @AdamLambert who will be live and in person for the launch of their brand new album ‘Live Around The World’! ⏰ The event will be live streamed this Thursday 1st October @ 10:00h PDT / 13:00h EDT / 18:00h BST Register/Join at: live.queenonline.com #QALLive Una publicación compartida de Queen (@officialqueenmusic) el 29 Sep, 2020 a las 12:31 PDT

"Un minuto estamos en Australia pavoneándonos e interactuando con miles de personas felices, el siguiente minuto estamos varados en casa. Es muy, muy extraño", dijo May.

El guitarrista, quien sufrió un ataque cardíaco a principios de año, dijo que estaba usando el tiempo para concentrarse en su salud.

"Sufrí una serie de emergencias médicas... Mi misión en la vida ahora es ponerme en forma, de cual estoy bastante encaminado, para estar listo cuando vuelvan los shows", agregó.

En 2021, la banda conmemora 50 años desde que dieron su primer concierto con el grupo original.

"Llegamos a la conclusión de que no queríamos hacer mucho ruido por tener una experiencia de 50 años. Es más importante que todavía estemos aquí", dijo May.