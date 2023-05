La Sirenita inunda de magia la CDMX en su estreno

Decenas de pequeñas sirenitas, con sedosas cabelleras rojas y vestidos que simulaban fantásticas colas de pescado; niños disfrazados de cangrejos o con alguna prenda alusiva a una de las más icónicas princesas de Disney; y muchos, pero muchos fanáticos adultos, rebosantes de nostalgia y grandes espectativas, se dieron cita para ser testigos de la premier en México de la muy esperada versión en live action de la Sirenita, la cual se estrenará oficialmente el próximo 25 de mayo.

El evento, que se realizó en la plaza Toreo Parque Central, en Naucalpan de Juárez, contó con la ovacionada asistencia de los actores Halle Bailey, quien interpreta a Ariel, y el actor español Javier Bardem, que en la película encarna al poderoso y sobre protector Rey Tritón. Antes de la proyección de la película, desfilaron, junto a otros invitados de la farándula mexicana, en una alfombra azul, que rodeaba la fuente principal del centro comercial, la cual simulaba un imaginativo arrecife de corales de plástico, con tortugas y medusas.

Te puede interesar: Blue Beetle, el primer superhéroe mexicano de DC, llega al cine

LO MÁS MÁGICO

Una vez en la sala del cine, tanto el público como parte de la prensa tuvo oportunidad de intercambiar algunas preguntas con los actores estelares, los cuales respondieron con curiosa fascinación a las preguntas hechas por las niñas, ansiosas por ver la película.

La cinta se estrenará en salas de cine el próximo 25 de mayo | Fotos: Alejandro Aguilar/El Sol de México

Un ejemplo fue la pregunta que le hizo una pequeña llamada Bruna a la actriz Halle Bailey“¿Crees en la magia? ¿Qué es lo más mágico que has vivido?”, a la que ésta contestó: “¡Guau!, por su puesto que creo en la magia. Y creo que lo más mágico que me ha sucedido es precisamente haber participado en esta película, que me enseñó que los sueños verdaderos pueden volverse realidad".

En varias ocasiones, tanto en la alfombra como en la presentación, Javier Bardem, hizo incapié sobré cómo es que esta película es un ejemplo necesario del empoderamiento femenino, el cual que debe ser fomentado desde la juventud.

"El empoderamiento de la mujer es básico y nuestra labor como hombres es apoyarlo ciegamente. Creo que esa es una de las cosas que esta nueva versión de La Sirenita hace mejor."

"Ahora Ariel es una mujer joven y fuerte, que lucha por crear un futuro que ella desea para sí misma y no para complacer a nadie, sino para convertirse en la mujer que ella sueña ser y no la del futuro que tenían predestinado para ella" , comentó el actor, quien recalcó que esta idea es importante para las nuevas generaciones, pero también para los padres, quienes con esta película podrán aprender, como él mismo lo hizo, que "hay que aprender a amar mejor y no sólo a amar más".

Celebridades Halle Bailey impacta con su interpretación de "Part of You World" como La Sirenita

LA EXPERIENCIA

Así, los fanáticos pudieron ver asombrados esta nueva versión de La Sirenita, que con cada canción que se interpretaba arrancaba gritos y aplausos, de todos los presentes.

Entre las cosas que destacan de esta nueva versión es el tratamiento más profundo de la búsqueda de libertad tanto de Ariel, como del príncipe Erick, con lo cual se puede comprender mejor la razón de su amor.

Al ver la gran interpretación de la maligna Úrsula por la actriz Melissa McCarthy, todos gritaron y se maravillaron al ver de nuevo su magia transformadora, actitud irónica y humor oscuro.

Visualmente llamativa, en cada una de sus escenas, no pierde el espíritu ensoñador y hasta cierto punto idílico de la versión animada de 1989, con varios homenajes como calcas digitalizadas bien logradas, pero potenciadas por otros elementos, como nuevas canciones en géneros modernos como el rap.