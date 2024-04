Lady Gaga en Joker: ¿en qué otras películas o series ha participado?

Esta semana se dio a conocer el tráiler de Joker: Folie à Deux, una de las cintas más esperadas de este 2024, y es que cuenta con un cast que incluye a la cantante pop Lady Gaga, quien interpretará a Harley Quinn.

Desde el pasado 2 de abril, la intérprete de "Poker face" había compartido en sus redes sociales el estreno de dicho tráiler, donde se le ve a ella junto a Joaquin Phoenix, quien da vida al Joker.

Aunque su carrera dentro de la música inició en 2008 con la salida de su primer disco "The Fame", no fue hasta 2015 que Lady Gaga debutó en la televisión con un papel donde no fuera ella misma.

¿En qué producciones sale Lady Gaga?

En ese año participó en la famosa serie de Ryan Murphy "American Horror Story", protagonizando la quinta temporada "Hotel", donde dio vida a la condesa Elizabeth Johnson.

El director suele recurrir a los mismos actores para distintos papeles dentro de esta serie, por lo que no sorprendió que para la sexta temporada, Lady Gaga regresara, pero esta vez como Scathach, en la temporada Roanoke.

Su participación en esta serie le valió una nominación como Mejor Actriz en una serie de drama a los Premios Satellite.

Posteriormente, en 2018 Lady Gaga protagonizó el remake "Star is born" donde ella da vida a Aly y Bradley Cooper interpreta a un músico llamado Jackson Maine.

Esta película la llevó a la cumbre de su carrera en la pantalla grande, pues rebició múltiples nominaciones a Mejor Actriz, incluyendo en los Premios Oscar, aunque el galardón se lo llevó por Mejor Canción Original.

Antes de su participación en la nueva película de DC Comics, Lady Gaga también interpretó en 2021 a Patrizia Reggiani en House of Gucci, donde también fue nominada a distintas preseas, aunque en esa ocasión lo se llevó ninguna.