Lady Gaga, la joya que deslumbró a todos en los Oscar

Una de las artistas más esperadas en la entrega de premios Oscar fue nada más y nada menos que Lady Gaga, que desde que pisó la alfombra roja deslumbró con su look espectacular, sin embargo, su vestido no fue lo que más resaltó y es que portaba un collar de diamantes Tiffany & Co. valuado en… ¡más de 574 millones de pesos!

Foto: AFP

El vestido de la cantante nominada a Mejor Actriz por Ha Nacido una Estrella, era del diseñador Alexander McQueen, el cual acompañó con unos guantes negros, un maquillaje más tenue y un peinado recogido haciéndola lucir muy elegante.

Cabe mencionar que esta joya que captó la atención de todos, es conocida como Tiffany Diamond, fue descubierta hace 141 años por Charles Lewis, fundador de la marca y sólo la han utilizado, además de Gaga, otras dos personas: en 1957 por Mary Whitehouse y en 1961, Audrey Hepburn.

Sin duda, ¡este look va con la personalidad de la actriz!