Lambda García firma contrato para hacer telenovelas por dos años más

Con 15 años de trayectoria, Lambda García es un actor que goza la libertad de elegir los personajes que interpreta sin importar el país donde se desarrolle el proyecto,el mes pasado terminó la transmisión de Sangre de mi tierra, la teleserie que significó su primer protagónico y que le trajo más trabajo pues firmó contrato por dos años más con la empresa Telemundo.

Aunque hizo una historia de amor al estilo Romeo y Julieta, Lambda considera que se encontró una forma de contar diferente, apoyadosespecialmente en la producción, tal como pasó con proyectos como Mariposa de barrioy como sucede ahora con Del otro lado del muro.

“Me siento parte del cambio de contenido” asegura el mexicano de 31 añosque después de trabajar 12 años en TV Azteca partió para buscar un nuevo horizonte y lo encontró al participar primero en las series El señor de los cielos y El Chema, sin embargo considera que la gente pide ya un cambio de temática.

“El televidente hispano se cansó del narco, armas, sangre y muerte y ahora vuelve sus ojos al drama romántico combinado con la acción, la envidia e intrigas, todo bajo un formato cinematográfico”.

Así fue que decidió dar vida en Sangre de mi tierra a Juanjo Montiel , un joven que comete el error de manejar en estado de ebriedad y desencadena una rivalidad entre dos familias que antes eran amigas y que compartían una pasión: el cultivo de la vid.

En esta historia que transmitió Telemundo y cuya fecha de estreno en México aún no se decide, comparte créditos con Ana Belena, Laura Chimaras y Santiago Ramundo

A ese personaje le tiene un cariño especial, pues es su primer protagónico, pero ahora además de comprometerse a hacer telenovelas los dos siguientes años también quiere incursionar en el cine, razón por la que se dio a la tarea de enviar fotos y curriculum a decenas de productoras.

La imagen de Lambda también es muy conocida para los seguidores de los programas con formato de reality show.

“Si volvería a participar en un reality de baile o de destreza como lo hice en su momento con México sí baila y Sí se puede. Aunque esté chillando si lo haría y más si hay algún dinero de por medio. Al final es un trabajo y se justifica”, a los únicos que daría un no por respuesta son a los de alto riesgo físico como La isla o Exatlón.

Sobre éste último Lambda reveló que lo invitaron a participar, pero declinó la oferta.

“Me dio mucho miedo, porque pones el cuerpo al límite.Entonces ahí fue por personalidad, yo no soy tan competitivo cara a cara con otro. No me gusta pelear. No creo que sea malo para mí porque me ha redituado muy buenas amistades, aunque tengo otras fortalezas como son mi entereza, la visualización de las cosas, que soy muy decidido, aguerrido y buen compañero. Yo hago lo que sé hacer que es actuar y conducir, y otro que haga lo mejor posible lo propio”, concluye el actor.