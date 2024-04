Lana del Rey invita a Billie Eilish a su presentación en Coachella (Video)

Coachella es uno de los festivales más importantes en el mundo, sobre todo por los artistas que cada año protagonizan el line up.

Una de las cantantes más esperadas era Lana del Rey, que en su presentación en el escenario Coachella el primer día, brilló al interpretar lo más clásico de su repertorio.

Una de las cosas que más conmocionó a los fans de la neoyorkina fue que invitó al escenario a Billie Eilish, la artista que recientemente recibió múltiples nominaciones y premios por su canción What Was I Made For?

¿Qué canciones cantaron Lana del Rey y Billi Eilish?

Con un vestido azul y muy brillante, Lana del Rey subió al escenario para interpretar Without You, y después dar paso a la famosa "Summertime Sadness" que hoy en día suma más de 546 millones de vistas en Youtube.

Durante su paso por el escenario, Lana cantó también "Ride", "The Grants", "Hope Is a Dangerous Thing for a Woman Like Me to Have" y "Young and Beautiful".

Ya finalizando su set, apareció Billie Eilish para cantar junto a ella "Ocean Eyes" y una de las favoritas de los fans de Lana del Rey: "Videogames".

"Estoy tan jodidamente agradecida de que ella esté parada junto a mí en este momento", dijo la compositora de 38 años.

La unión de estas dos artistas sorprendió también en redes sociales.

"Me di cuenta de lo mucho que necesitaba a Lanita y Billie cantando Ocean eyes y video games" y "Esta fue la actuación más hermosa que he visto en toda mi vida, nunca dejaré de hablar de esto" fueron algunos comentarios que se hicieron.