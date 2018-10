Lanzan tráiler oficial de sexta y última temporada de House of cards

La temporada final del drama político House of cards mostrará a una empoderada “Claire Underwood” que desafiará a los oligarcas para mantenerse como presidenta de Estados Unidos.

La ganadora del Globo de Oro y nominada al Premio Emmy, Robin Wright, regresa para encabezar el gobierno estadunidense en la sexta y última temporada de la serie de la compañía líder de contenido en streaming, a estrenarse el próximo 2 de noviembre.

En el tráiler oficial de dos minutos que lanzó la plataforma Netflix, tras tomar un rumbo diferente a lo que había hecho su esposo “Frank Underwood”, “Claire” se muestra inquebrantable y decidida a mantener el poder.

“Ya no medirán que hacer 'Doug', ni tu ni ningún otro hombre nunca más”, asegura la protagonista, quien se valerá de todas las estrategias que utilizaron los 'Underwood' para permanecer en la esfera más alta de la política estadunidense.

Los postulados al Premio de la Academia, Diane Lane, Patricia Clarkson y Greg Kinnear, se suman a "Wright" en esta entrega, junto a los favoritos al Emmy, Michael Kelly, Jayne Atkinson, Constance Zimmer, Derek Cecil, Campbell Scott y Boris McGiver.

La serie, creada por Beau Willimon en 2013 se convirtió en la primera producción original online en recibir múltiples nominaciones a los Primetime Emmy Awards.

Each one of us has to defend our destiny. pic.twitter.com/rNjoIZfZ47 — House of Cards (@HouseofCards) 8 de octubre de 2018

"House of cards" ha tenido 53 postulaciones a dicho galardón hasta la fecha, de las cuales ha ganado siete estatuillas, incluyendo el primer Emmy para un servicio de streaming con el triunfo de David Fincher por Mejor Dirección para una Serie Dramática.

También ha sido seis veces favorita a los Golden Globe, de los que ha ganado en dos ocasiones, se informó mediante un comunicado.





