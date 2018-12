Las chicas somos más que curvas: Raquel Sofía

Apenas a un año de haber iniciado su carrera en México, Raquel Sofía tiene claras dos cosas: conquistar al público de nuestro país con canciones íntimas de su autoría y defender la imagen de la mujer dentro de la industria musical.



“En México hay una concentración gigante de mujeres cantautoras. Aquí hay tantas chicas talentosas haciendo música sin miedo, eso me inspira a mí a retarme más, a aprender a tocar más. Estar en esta ciudad me ha hecho retarme y a quererme superar en lo que hago”, contó la puertorriqueña que recién fue nominada al Latin Grammy y ahora al Grammy internacional.



La cantante aseguró que esto le ha inspirado a proponer un nuevo estilo musical para las mujeres, lejos de las letras y la imagen sexista: “Creo que la mujer latina tiene mucho más que decir que eso. Me siento afortunada de ser parte de una ola de chicas que no nos estamos conformando con que nos digan ‘te tienes que vestir así, tienes que menear acá, cantar esto’: creo que ya es hora de expandir el mensaje femenino en la música “, apuntó.



En ese sentido, uno de los retos que tiene como cantautora para el próximo año es seguir representando esta bandera femenina, mostrar “que las chicas somos más que curvas, pelo… eso es chévere, pero somos más que eso. El reto es entonces ver cómo lo incorporo a mi música, a mi mensaje, mantenerme fiel, autentica; en esta industria eso complicadísima como mujer, y creo que es el gran reto de todas las cantautoras”, dijo.



Parte de ese trabajo como cantautora ha llevado a que Raquel Sofía sea ahora nominada al Grammy internacional en la categoría de Mejor Álbum Pop Latino, gracias a su disco 2:00 AM, donde además comparte terna con otras figuras como Carlos Vives y Natalia Lafourcade.



Para la cantante, la nominación de este su segundo disco fue toda una sorpresa” no me esperaba la nominación, yo estaba durmiendo. Mi celular empezó a sonar en la mañana y yo pensé ‘¿Mi familia no sabe que estoy de gira, qué hacen llamándome tan temprano?’ sonó y sonó y cuando me desperté lo vi. La verdad es que no estaba ni pendiente, no lo estaba esperando, fue la sorpresa mas grande”, aseguro.



De ganarse el Grammy el próximo 10 de febrero, Raquel Sofía dijo que “Habrá mucha fiesta. Yo espero que sí”, comentó con gran emoción.