Las cuentas más famosas de TikTok, ¿ya las conoces?

Actualmente, muchas de las caras más conocidas salen de TikTok, una red social que se lanzó en 2016 y poco a poco fue ganando gran popularidad en el mundo.

A raíz del confinamiento por la pandemia, la gente comenzó a migrar a esta plataforma en donde se crean videos cortos de diversas temáticas, desde comedia, tutoriales y hasta publicidad.

Muchos de los influencers más queridos comenzaron haciendo videos en YouTube, sin embargo, ganaron mayor fama en TikTok, que cuenta con más de mil millones de usuarios activos mensuales.

Pero, ¿quiénes son los tiktokers con más seguidores y por qué?

Hay quienes tienen contenido que enamora a millones de personas, convirtiéndose así en los más populares, como la mexicana Kimberly Loaiza y el actor Will Smith.

Aquí te presentamos las cuentas más famosas del momento en TikTok, según Social Media Tracker, una herramienta que permite dar seguimiento al rendimiento de personas influyentes en redes sociales.

1. Charli D’Amelio

Con tan solo 17 años, la bailarina estadounidense, Charli Grace D'Amelio, encabeza la lista de las cuentas en TikTok más famosas, superando los 124 millones de seguidores.

En 2019 empezó a publicar videos en esta red social, donde representaba coreografías que después eran imitadas por millones de usuarios. Le valió un año para ser, desde marzo del 2020, la cuenta más seguida.

Charli D’Amelio ya estuvo presente en el programa de Jimmy Fallon, además de haber colaborado con grandes marcas como Hollister.

Recientemente, fue muy criticada por ser invitada, a su corta edad, a la Met Gala, evento que se llevó a cabo el pasado 13 de septiembre.

@charlidamelio ♬ Tell Em - Cochise & $NOT

2. Khabane Lame

Khabane Lame, nacido en Senegal, logró posicionarse en esta red social gracias al ocio que le generó estar encerrado en casa durante la cuarentena.

Con 21 años, el tiktoker difundió sus primeros videos en la plataforma, en marzo del 2020 y recientemente, desfiló por la alfombra roja del Festival de Venecia, evento al que acudió para la proyección de Illusions Perdues (Ilusiones perdidas), filme dirigido por el francés Xavier Giannoli.

Sus más de 111 millones de seguidores se deben a su peculiar, natural, pero muy graciosa, reacción a otros videos donde personas presentan situaciones de su vida cotidiana- como pelar un plátano- haciéndolas ver mucho más complicadas de lo que son.

@khaby.lame Your dentist is waiting you 🤣 🥒 Il tuo dentista ti sta aspettando 🤣🥒##learnfromkhaby ##LearnWithTikTok ##ImparaConTikTok ♬ suono originale - Khabane lame

3. Addison Rae

La actriz Addison Rae es una de las celebridades con mayor cantidad de seguidores en TikTok, superando los 84.3 millones.

La joven de 20 años, se hizo famosa tras publicar un video en donde aparecía bailando con su madre, una canción de Mariah Carey.

Según la revista Forbes, Rae ganó alrededor de 5 millones de dólares en 2019.

@addisonre How is this real life?! Thank you to everyone who follows and supports me. I love y’all so much ❤️ ♬ Desire - Gryffin Remix - Years & Years

4. Bella Poarch

A sus 24 años, la cantante filipina, Bella Poarch, ha sido una de las influencers con mayor número de seguidores en TikTok, al superar los 81 millones.

Poarch , quien servicia al Ejército antes de saltar a la fama, consiguió hacerse viral con un video en donde aparece haciendo lip sync (sincronización de un personaje de animación con la voz de un actor) enamorando a los usuarios con sus gestos que lo acompañaban.

Desde ese momento, sus seguidores no dejaron de aumentar y ella, fue creando divertidos contenidos relacionados con videojuegos, anime y en algunas ocasiones, salía cantando acompañada de su ukelele.

En mayo de este año, la cantante estrenó su sencillo "Build a Bitch", mismo que alcanzó los 75 millones de reproducciones en un tan solo un día.

@bellapoarch 😈💖 @anokhinalz ♬ Build a B*tch - Bella Poarch

5. Zach King

Conocido por "hacer magia", el cineasta e ilusionista, Zach King, de 31 años, se posicionó entre los cinco primeros lugares de los tiktokers con más seguidores, con más de 64 millones, algo que consiguió con su videos en donde deja ver su gran habilidad para la edición.

En 2016, Zach dio vida con su voz al lobo con bozal en la película animada "Zootopia".

@zachking Have an amazing and safe flight today ##spacex crew! ♬ original sound - Zach King

Sin embargo, ellos no han sido los únicos que han sobresalido en esta red social. Aquí la lista de las 20 cuentas más famosas de TikTok, ¿ya las conocías?

1. Charli D’Amelio-124.4 millones de seguidores

2. Khabane Lame-111.6 millones de seguidores

3. Addison Rae-84.3 millones de seguidores

4. Bella Poarch-81.5 millones de seguidores

5. Zach King-64.1 millones de seguidores

6. Will Smith-61.8 millones de seguidores

7. TikTok-56.9 millones de seguidores

8. Dixie D’Amelio-55.0 millones de seguidores

9. Spencer X-54.7 millones de seguidores

10. Loren Gray-54.0 millones de seguidores

11. Kimberley Loaiza-50.7 millones de seguidores

12. Michael Le-50.1 millones de seguidores

13. Jason Derulo-49.4 millones de seguidores

14. CZN Burak-47.8 millones de seguidores

15. Riyaz-44.3 millones de seguidores

16. BTS-41.4 millones de seguidores

17. Brent Rivera-40.6 millones de seguidores

18. Dominik-40.6 millones de seguidores

19. The Rock-40.0 millones de seguidores

20. Younes Zarou-38.0 millones de seguidores