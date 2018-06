Las mujeres de naranja regresan a Netflix con su sexta temporada

La temporada seis de la serie original de Netflix, “Orange is the New Black”, la cual cuenta la historia de una neoyorquina de clase media que termina pagando con cárcel un pecado de su juventud, se estrenará el 27 de julio próximo.

La plataforma de entretenimiento por streaming lanzó un video en el que se observa la cocina sucia y llena de humo de una prisión, y la ventana con malla, en cuyo marco está parada una gallina.

Cine Reese Witherspoon podría hacer la tercera parte de "Legalmente Rubia"

También se alcanza a observar estacionado en el exterior un camión azul con la leyenda “Departamento de corrección”, el cual avanza y el movimiento hace que se le caiga una de las viejas ventanas del lugar.

Enseguida se escucha al teléfono la voz de “Piper Chapman”, protagonista de la serie interpretada por la actriz Taylor Schilling, quien indica: “Es un mundo nuevo”, tras lo cual aparece la fecha de estreno y la frase "Máxima Seguridad".

La serie de tragicomedia, de la creadora de “Weeds”, ha ganado premios Emmy y fue considerada la mejor producción cómica de 2014, lo que la hizo acreedora al Premio Critics Choice Award.