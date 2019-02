Las voces malintencionadas hay que aprender a ignorarlas, dice Diego Luna a Yalitza

Diego Luna, el cineasta, el actor y el fundador de Ambulante Gira de Documentales 2019 declaró sobre la vileza que invade a la oaxaqueña Yalitza Aparicio por ser nominada al Oscar a mejor actriz por la película Roma de Alfonso Cuarón, y que hay mujeres que optan porque Glenn Close (The wife) o Lady Gaga (A star is Born), ganen la estatuilla tan codiciada en el cine de Hollywood.

“El mundo entero está celebrando el trabajo de todos los que hicieron esta película. Son pocas las voces que por ahí aparecen, también hay que aprender a ignorarlas y ponerlas en donde se lo merecen”.

En torno a la discriminación y racismo que impera en México, Luna ahondó ante la pregunta:

“Yo no necesitaba ver Roma para darme cuenta del clasismo y racismo que vivimos en este país, donde no hemos aprendido a convivir. La discriminación que denuncia Roma, eso se lo deberían de preguntar a los que la hicieron. Yo sí quiero vivir en otro país, yo sí festejo mucho la producción, festejo mucho la película y además quedé muy impresionado con el trabajo de Yalitza, es una actriz fenomenal que me hizo sentir emociones muy profundas que me tocaron y vi la película tres veces. Agradezco su trabajo, lo celebró y espero que se siga celebrando por todo el mundo”.

Diego Luna con trabajos de cine como Rogue on: Una historia de Stars Wars, Y tu mamá también, Baile caliente: Noches de La Habana, ahondó sobre el filme de Roma:

“Yo festejo Roma, por todos lados porque está hecha por amigos; y primero porque como público me tocó profundamente. Me hizo cuestionarme mis historias de amor, más viejas; lo cual me hace sentir orgullosísimo de todo ese equipo que hizo la película los conozco a casi todos.

“Lo que me sorprendió fue el alcance, me parece maravilloso que una película en español, en mixteco, en blanco y negro logre lo que Roma ha logrado y sí Roma lo que consigue es que ya no nos creamos ese discurso de que el cine es consecuente con las necesidades o contexto no tiene un largo alcance eso ya es absurdo decirlo, basta con ver lo que se ha logrado, la cantidad de gente que la ha visto y todavía lo que falta por lograr. Eso cambia el terreno para todos no nada más para los cineastas mexicanos. Es un fenómeno en el mundo. Es un fenómeno que alienta a jóvenes y a realizadores a contar sus historias sin querer parecerse a otras películas”.

Mientras que la narradora Irma Alicia Velázquez del filme-documental 50 años, comentó sobre el trabajo de Yalitza Aparicio en la cinta de Cuarón:

“El caso de Roma nos está mostrando el trabajo y el talento que tienen las mujeres desde las sociedades que son invisibilizadas que son los sectores subalternos. Y cuando ellos hacen las cosas y hay opiniones en contra porque los estereotipos se quiebran. De ver las mujeres indígenas en otros espacios y que lo hacen en un nivel de calidad se rompen imaginarios históricos. Para mi ver la capacidad de esta mujer -se refiere a Yalitza-, frente a una enorme responsabilidad y ver hasta donde ha llegado. Ella es el ejemplo de cómo hemos cerrado los ojos hacia miles de poblaciones indígenas”.