Laura León es una artista de disciplina y gran perseverancia

Para Laura León es muy claro que la perseverancia y la disciplina la han mantenido vigente con el público y agradece a la vida la conexión que ha logrado establecer con la gente a través de sus canciones y las telenovelas que le han dado una gran proyección, y ahora analiza la posibilidad de contar su historia a través de una bioserie.

“Estamos analizando varias propuestas y sería muy interesante hablar de mi tierra, Comalcalco, Tabasco, pero vamos a ver qué sucede”, lo que sí comenta con cierto humor es que ella fue de El club de mujeres engañadas.

La tesorito también adelantó que prepara ya un nuevo disco que espera lanzar este año en donde no descarta la posibilidad de acceder a otros géneros como canto urbano. “Siempre hemos estado muy atentos a los cambios musicales y procuramos estar lo más actualizados posibles”, sin embargo, asegura que es la balada tropical el género en el que estableció “mi público me ha aceptado y aquí me siento feliz”.

Sin duda, Laura León representa uno de los iconos populares de mayor impacto en la vida de los espectáculos en México y cuando se trata de armar la fiesta sus canciones como Suavecito, La abusadora, entre otros son infaltables.

A casi cuatro décadas de haber comenzado en esta carrera, Laura León se asume contenta y feliz de tener un lugar en el corazón de la gente. “Agradezco mucho a Dios que mis telenovelas hayan sido muy exitosas y que mi música les guste”.

Recordó que las producciones de Emilio Larrosa como Muchachitas, El premio mayor, Dos mujeres y un camino “me abrieron muchas puertas y he podido llegar a muchos hogares”.

Laura León asegura que a ella no le corre prisa y por eso se toma con calma su participación en algún proyecto como actriz.

“He recibido varias propuestas, interesantes, pero lo más importante es que yo lo sienta, para poder proyectarlo al público y conectar con él”.

En los últimos años Laura León también ha aceptado hacer colaboraciones especiales con Azul Azul con el tema El hombre es como el oso, con Tropikal Forever con Lo menea o Suavecito con Julieta Venegas para la película Elvira te daría mi vida, pero la estoy usando.

Al respecto, la cantante asegura que “me encanta llegar a todo la gente, ellos tienen su público y he aceptado participar con gusto, porque me gusta mucho mi carrera”.

Ahora Laura León está preparándose para el concierto que ofrecerá en La Maraka en la Ciudad de México el 18 de agosto, donde tendrá como invitados a Silverio y Tropikal Forever.