¿Le molestan a Martha Debayle los memes que le hacen? Esto opina de ellos

La diversión es una de las mayores adicciones de Martha Debayle. La locutora no concibe su vida sin una risa, una carcajada, incluso si se trata de ella misma.

“Me aburro fácilmente, por eso soy fan de la diversión, del humor y la carcajada y provoco eso en todos lados donde voy, esté en la radio, en la casa, en mi oficina, en una junta, siempre estoy produciendo diversión. Además, estoy en una edad donde ya nada lo tomo personal, yo no soy una persona sentida, ni que se ofende, es casi imposible”, afirmó la empresaria en entrevista.

Es por ello que, memes, críticas, imitaciones y demás cosas que surgen de algún comentario o su propia imagen, lo toma con humor, ya que, a sus 56 años ya no cualquier cosa la desestabiliza.

Gossip Jorge Berry, un veterano del periodismo

“Gozo muchísimo el nivel de creatividad y de locura de todo el mundo cuando me hacen memes e imitaciones, me parece muy divertido porque la gente es súper ocurrente y el 99 por ciento de eso viene para carcajearnos, claro que algunos lo hacen por maldad o saña, pero gracias a Dios nos tocaron las redes sociales a esta edad en la que ya estás tan cómoda en tu propia piel que ya es muy difícil que te dañen”, expresó la también conductora.

Entra añ mundo del podcast

Esa misma alegría es la que compartirá en su próximo proyecto “Off the record”, un podcast que estrenará el 22 de agosto en plataformas digitales de audio y, en video a través de YouTube.

Puede interesarte: Martha Debayle invita a brillar y sentirse glamouroso de nuevo

El objetivo de este programa será hablar sin censura de la sexualidad, el matrimonio, las familias diversas o consejos financieros.

“Lo que definió los temas fue la gente que escogí como invitados, por ejemplo, tenemos una conversación increíble con Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo, mi esposo Juan y yo en donde hablamos de nuestro matrimonio porque siempre hemos dicho que Eugenio y yo somos la misma persona sólo que él en hombre y yo en mujer y Alessandra y Juan son muy parecidos.

“Decidimos compartir cómo es un matrimonio compuesto (la unión de los hijos de cada quien en una pareja), las complejidades, creo que va a ser muy refrescante para todo mundo darse cuenta que nosotros también hemos tenido nuestros retos y cómo hacer para que un matrimonio dure y funcione, también tendré una conversación con un par de amigos que perdieron a sus parejas y eso será muy revelador”, aseguró.

En este espacio no existirán los temas tabú, de hecho, la personalidad de Debayle no lo permite, para ella ningún tema es difícil de abordar, al contrario, considera que mientras más se hable, se podrá normalizar.

“Nuestra responsabilidad y obligación es desmitificar las cosas, yo he compartido sobre mi salud mental y he hablado de temas sexuales, de familias disfuncionales, de hijos con drogadicción, del alcoholismo, he hablado de todo porque creo que lo más revelador es abrir los temas y quitarles ese tabú y normalizarlos”, indicó.

Celebra mujeres en grandes puestos

Sin tomar alguna postura política, Martha Debayle celebra que, por primera vez en México una mujer asuma el puesto de Presidenta y aplaude que en Estados Unidos también se tenga una candidata como Kamala Harris, quien suplió a Joe Biden, pues considera que esto puede servir para inspirar a los demás a concretar sueños.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“El efecto Kamala o el efecto Claudia Sheinbaum estés de acuerdo con ella o no, es una mujer en una gran posición de poder; escuchar la historia de cómo llegaron hasta donde están, cómo han logrado lo que han logrado, cómo es su vida, cómo logran mantener un matrimonio siendo la hembra alfa, yo creo que es muy educativo y empoderador para las mujeres de allá fuera.

“Esto sirve para darse cuenta que claro que lo puedes tener todo, puedes ser un genio en tu carrera, una profesional de alto calibre, pero también una ama de casa, la esposa, la mamá y ver cómo otras mujeres lo han logrado te da esperanza de que tú también lo puedas alcanzar”, finalizó.