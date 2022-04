Levantando tu voz: el emotivo mensaje de Timbiriche por el 40 aniversario

Este 30 de abril, la banda que comenzó como un grupo infantil, Timbiriche, cumple 40 años. El éxito comercial que marcó en la industria del entretenimiento en México en las décadas de 1980 y 1990 la convirtió en un bello recuerdo para la juventud de los ochentas en México.

Sasha Sokol, Benny Ibarra, Mariana, Garza, Alix Bauer y Diego Schoening y Paulina Rubio conquistaron a la juventud mexicana e irrumpieron en la escena nacional buscando ser la siguiente promesa del espectáculo, además de competir con la banda española, Parchís.

Actualmente, ya con muchos de sus integrantes como adultos, se han rodeado de muchos rumores e inclusive escándalos sexuales. Es por eso que para este 40 aniversario, los integrantes originales compartieron un mensaje por sus redes sociales.

Integrantes comparten el mensaje: "Levantando tu voz"

La mayoría de los integrantes, a excepción de Paulina Rubio, compartieron una parte de la canción "La Vida es Mejor Cantando" junto con el mensaje "Levantando tu voz".

Timbiriche, la agrupación más exitosa

Con una producción inicial de dos álbumes por año, que después paso a uno cada doce meses, la agrupación grabó 12 discos de estudio de los cuales 11 tuvieron gran recepción por parte del público.

Temas como "Soy un desastre", "Corro, vuelo, me acelero", "Si no es ahora" y "Besos de ceniza", entre otros tantos, marcaron la juventud de miles de mexicanos que crecieron junto a los artistas.

Con los años y la etapa de madurez de los integrantes, el público se acostumbró a que la agrupación cambiaba de integrantes, siendo Benny y Sokol los primeros en partir por sus proyectos personales, seguidos por Mariana Garza.

Esto hizo que Timbiriche se convirtiera en una plataforma para artistas jóvenes mexicanos, de los que destacan nombres como el de Thalía, Edith Márquez, Biby Gaitán, Eduardo Capetillo y Erik Rubín.

Sasha denuncia a abuso por parte de Luis de Llano

Sasha Sokol rompió el silencio el 8 de marzo y acusó por medio de redes sociales a Luis de Llano de abuso al describir la relación que mantuvieron cuando ella tenía 14 años y él 39, durante el tiempo en el que trabajaron juntos.

"Hace dos días, Luis volvió a hacer declaraciones falsas sobre nuestra relación. Abusó de mí entonces y abusa hoy al manipular la verdad. Al querer minimizarla para eximir su responsabilidad en los hechos", expresó Sokol en Twitter.

LUIS de YA NO



Ha pasado casi un mes desde mi comunicado del 8 de marzo.



Pensé que no tendría que hablar más sobre este tema pero las circunstancias no me dejan alternativa. — Sasha Sokol (@SashaSokol) April 6, 2022

Aunque por años se había hablado de la relación que habían mantenido, el tema volvió a tomar fuerza después de que De Llano afirmara durante una entrevista digital haber mantenido una relación con Sokol cuando ella tenía 17 años que, según contó, duró seis meses.

Esto fue desmentido por la cantante quien aseguró que el tiempo que duró su relación fue de casi cuatro años y que incluso su familia estaba escandalizada con que ella estuviera relacionada sentimentalmente con su propio representante y productor.

Con este acontecimiento, el 40 aniversario de la agrupación se celebra entre reflexiones sobre el poder y las infancias en el mundo del espectáculo y la el tema del abuso hacia las mujeres.