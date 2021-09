Los detalles del accidente de helicóptero de Liam Gallagher

El cantante Liam Gallagher se convirtió en tema de conversación durante el pasado fin de semana luego de compartir una fotografía en sus redes sociales, en ella se le ve con el tabique de la nariz vendado a causa de un accidente.

➡️ Liam Gallagher regresa con concierto en el Támesis

¿Qué le pasó a Liam Gallagher?

De acuerdo con la descripción del tuit, Liam Gallagher cayó de un helicóptero, provocando lesiones en su rostro.

El exvocalista de Oasis se mofó de la situación que vivió en la publicación de su fotografía, señalando que "el rock and roll no ha muerto".

Celebridades "Todavía me duele", confiesa Liam Gallagher a diez años del fin de Oasis

"Checa esto. Me caí del helicóptero anoche. No pude decirlo pero todo bien ¿Quién dijo que el RnR (rock and roll) está muerto?", escribió.

Con el mismo tono de burla, señaló que la imagen de su rostro también le servirá como portada para un próximo disco.

Posteriormente publicó una nueva fotografía con una cerveza y señaló: "Lo que no te mata te hace más fuerte".

So check this out I fell out the helicopter last night you couldn’t rite it all good who said RnR is dead Keith moon eat your drum skin out C’mon you know LG x pic.twitter.com/MSVR1C6EXk — Liam Gallagher (@liamgallagher) September 18, 2021

Liam Gallgher alerta a sus fans

Derivado de la publicación de su fotografía, los fanáticos de Gallagher se mostraron preocupados por su condición, uno de ellos señaló que su caída no pudo ocurrir de una altura tan alta, de lo contrario estaría más herido.

Ante tal cuestionamiento, el vocalista respondió que cayó de “"00 mil pies de altura", sin abundar más al respecto.

¿Cómo ocurrió el accidente de Liam Gallagher?

Luego de viralizarse la noticia, el portal estadounidense TMZ reportó que Gallagher sufrió su accidente luego de presentarse en el Festival Isle of Wight en Inglaterra, donde se retiró a bordo de un helicóptero.

No obstante, a pesar de que dicho sitio solicitó información a la representante del cantante, no se manifestó al respecto, por lo que se desconoce el motivo principal de su lesión.

Por otro lado, TMZ confirmó que Liam Gallagher se encuentra bien y en reposo para cumplir con sus próximas presentaciones arriba de un escenario.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo