Liam Payne fusionará distintos géneros para su primer disco como solista

Se aventura como solista



Después de vivir un éxito masivo con One Direction, Liam Payne se alista para presentar su primer material como solista en unos meses, donde además de R&B y electrónica fusiona ritmos latinos como lo urbano G4



Defiende el reggaetón



Liam Payne considera que existen mayores preocupaciones que las críticas al reggaetón. Ahora prepara su primer disco como solista que estará listo en septiembre



Lejos del sonido y la imagen que lo dieron a conocer con One Direction en 2010, Liam Payne está próximo a presentar lo que será su primer material como solista, y que según el mismo cantante es una mezcla de varios sonidos como el Hip-Hop, el R&B, la música electrónica y hasta el reggaetón.



Familiar es muestra de ello. Más allá de ser un éxito global, el tema le ha significado un encuentro más cercano con el público latino al escucharlo cantar unas líneas en español, incluir una colaboración con J Balvin y adentrarlo a los ritmos urbanos. Y aunque en muchas regiones de Latinoamérica existan críticas sobre este género, para el cantante hay otras preocupaciones mayores.



“Hay mucha presión en los jóvenes más que nunca por las redes sociales y demás. No estoy seguro que sea en particular por las canciones de reggaetón. La gente tiene que entender que vivimos en un mundo donde pasan cosas muy locas en general. Tiene que relajarse un poco y divertirse más”, dijo el cantante durante una conferencia con la prensa mexicana.

Foto: Adrián Vázquez

El británico que hace un más de un año tuvo a su primer hijo, destacó que no es necesario “ponerle un microscopio a todo, porque así vamos a encontrarle un problema a todo. Lo importante es que les enseñes a tus hijos de la manera correcta y que escuchen lo que quieras escuchar; aunque esa es una gran dificultad que todos tenemos ahora que existen esta mini computadoras que son una locura”, enfatizando en lo difícil que es mantener un control parental.



Sin embargo, esta nueva forma de acceder a la música es también una de las líneas que guiaron el trabajo de Liam durante el proceso de formación del nuevo disco que presentará en septiembre. Este material, que estará compuesto en su mayoría por colaboraciones con otros artistas, es para el cantante como una gran playlist con sonidos y estilos totalmente diferentes.



“Todas las canciones que me sacado hasta ahora han sido muy diferentes entre ellas, incluso ahora que entro a lo latino, es totalmente diferente para mí. Eso ha sido un tanto divertido y he disfrutado eso. Mi disco es una gran mezcla, he tratado de hacerlo como una playlist. Siento que ahora el mundo la música así, buscando voces diferentes, quieren escuchar cosas distintas”, destaca el cantante que ya ha presentado sencillos como Strip that down y Get Low.



A pesar de su éxito en solitario, el cantante no descarta un reencuentro con One Direction y tiene la esperanza de en 2020 puedan volver a estar juntos. “En mi cabeza tengo un sueño que a este punto sería fantástico que los cinco estuviéramos como en un festival One Direction, que durara días, porque entre más canciones tenemos (individualmente) más duraría el concierto”, dice.