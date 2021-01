¡Libertad y justicia!, Jennifer Lopez hace historia al hablar en español durante investidura de Biden

Durante la envestidura del ahora presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se vivió un momento histórico, por primera vez se habló en español.

Tras el juramento de la vicepresidenta, Kamala Harris, un hecho histórico en EU al ser la primera mujer en ese cargo, tocó el turno de Jennifer Lopez.

Foto: Reuters

La artista cantó This Land Is Your Land y America, The Beautiful en las escalinatas del Capitolio, en una ceremonia diferente, por la crisis sanitaria del Covid-19 y la ausencia de Donald Trump.

A la mitad de su interpretación, la artista de raíces latinas proclamó un mensaje en español:

Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos

🇺🇸🎙️ "Una nación con libertad y justicia para todos": Jennifer López interviene en español en la investidura de Joe Biden como presidente de Estados Unidos pic.twitter.com/rDhwMZXQm4 — Reuters Latam (@ReutersLatam) January 20, 2021

Dicha frase fue pronunciada minutos después por el presidente Biden, pero esta vez en inglés: “en este terreno sagrado, donde hace algunos días la violencia sacudió los fundamentos del Capitolio, nos unimos como una sola nación, bajo Dios, indivisible, para proseguir con la transferencia pacífica del poder“.

Las palabras forman parte del Juramento a la Bandera o Juramento de Lealtad, el que se suele recitar en eventos públicos y en los colegios de EU.

Durante la ceremonia también participó la cantante Lady Gaga, quien usando un vestido entallado negro, con una falda roja satinada y una paloma de la paz dorada en el pecho, cantó el himno nacional estadunidense.